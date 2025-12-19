Citroen 2026 gelmeden dev kampanyayı başlattı! Tam 750.000 TL birden…

Citroën, 2025 yılı Aralık ayı güncel fiyat listesini yayınlayarak yılın son büyük kampanyasını başlattı. Yenilikçi modelleriyle dikkat çeken marka, özellikle elektrikli ve hibrit seçeneklerde rekabetçi rakamlar sunuyor.

Şehir içi mobilitenin simgesi Ami 510 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcı beklerken, yeni e-C3 1 milyon 375 bin TL seviyesinden listelere girdi.

CİTROEN 2025 ARALIK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

SUV segmentinin güçlü oyuncusu C5 Aircross ise 2,2 milyon TL’den başlayan cazip fiyatlarla showroomlardaki yerini alırken, Berlingo serisi ailelerin odağında kalmaya devam ediyor. citroen.com.tr’deki bilgiye göre fiyat listesi şu şekilde:

Citroën Ami

Yeni Ami (6 kW): 510.000 TL

510.000 TL Yeni Ami Peps: 530.000 TL

530.000 TL Yeni Ami Buggy: 550.000 TL

Yeni Citroën C3 & e-C3

e-C3 Plus (83 kW Elektrikli): 1.375.000 TL

1.375.000 TL e-C3 Max (83 kW Elektrikli): 1.434.000 TL

1.434.000 TL C3 Hybrid 145 e-DCS6 Plus: 1.835.000 TL

1.835.000 TL C3 Hybrid 145 e-DCS6 Max: 1.891.000 TL

Citroën C4 & e-C4

C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 You: 1.791.000 TL

1.791.000 TL C4 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Max: 2.004.000 TL

2.004.000 TL C4 1.2 Hybrid 145 HP e-DCS6 Max: 2.113.000 TL

2.113.000 TL e-C4 115 kW Max (Elektrikli): 2.057.000 TL

Citroën C4 X & e-C4 X

C4 X 1.2 PureTech 130 HP EAT8 You: 1.844.000 TL

1.844.000 TL C4 X 1.2 PureTech 130 HP EAT8 Max: 1.995.000 TL

1.995.000 TL e-C4 X 115 kW Max (Elektrikli): 2.061.000 TL

Yeni Citroën C5 Aircross

C5 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Plus: 2.200.000 TL

2.200.000 TL C5 Aircross Hybrid 145 e-DCS6 Max: 2.700.000 TL

2.700.000 TL e-C5 Aircross 157 kW Plus (Elektrikli): 2.330.000 TL

2.330.000 TL e-C5 Aircross 157 kW Max (Elektrikli): 3.100.000 TL

Citroën Berlingo (Kombi)

1.5 BlueHDi 130 HP Manuel You: 1.431.000 TL

1.431.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 You: 1.561.000 TL

1.561.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Plus: 1.729.000 TL

1.729.000 TL 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 Max: 1.861.000 TL

Ayrıca yapılan kampanyalara ilişkin de şu açıklamaya yer verildi:

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır.

Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Berlingo modelinde 600.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumpy Van modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz veya 3 ay ertelemeli kredi kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumpy Spacetourer modelinde 600.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır.

Citroën Jumper modelinde 750.000 TL 12 ay %0 faiz kampanyası sunulmaktadır. Versiyonlara göre değişiklik göstermektedir.

*Kampanya sadece JUMPER 3.5T versiyonları için geçerlidir.

Finans kampanyaları 2025 model yılı belirli model ve versiyonlar için geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

Finans kampanyası ve fiyatlar belirli 2025 model yılı Citroën modellerinde 31/12/2025 tarihine kadar tüm Citroën Yetkili Satıcılarında geçerlidir. Kampanya detayları için aşağıda yer alan açıklamaları inceleyebilirsiniz.