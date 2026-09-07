Dev otomobil markası satılıyor mu? Çinli devler lüks markanın geleceği için masada

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Stellantis'ten Çinli şirketlerle stratejik görüşme

Söz konusu temasların, Stellantis'in dünya genelinde üretim ortaklıklarını artırmaya yönelik yeni stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor.

Stellantis CEO'su Antonio Filosa da daha önce Maserati'nin de dahil olduğu bazı markalar için yeni üretim ortaklıklarının değerlendirildiğini açıklamıştı.

Henüz taraflar arasında kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor. Ancak görüşmelerin, Maserati'nin geleceği açısından önemli bir seçenek olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

İtalya'daki fabrikalarda üretim artabilir

Olası bir sanayi ortaklığının hayata geçmesi halinde Maserati'nin İtalya'daki üretim tesislerinde hareketlilik yaşanabilir.

Markanın modellerinin üretildiği Cassino ve Modena fabrikalarında üretim hacminin artırılması bekleniyor. Böylece Stellantis'in mevcut tesislerin kapasitesinden daha fazla yararlanmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Maserati geçen yılı zararla kapattı

Maserati'nin finansal tablosu ise markanın karşı karşıya olduğu zorlukları gözler önüne seriyor.

Lüks marka geçen yıl 8 bin adedin altında araç satışı gerçekleştirirken, 198 milyon euro düzeltilmiş faaliyet zararı açıkladı. Düşük satış hacmi ve yüksek maliyetler, markanın Stellantis açısından yeniden yapılandırılması ihtiyacını artırdı.

Maserati'nin uzun vadeli stratejisinin ise aralık ayında açıklanması bekleniyor.

Çinli şirketlerin Avrupa'daki ağırlığı artıyor

Stellantis'in Huawei ve JAC Group gibi Çinli şirketlerle olası iş birliği, Avrupa otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan önemli dönüşümün de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Çinli otomotiv ve teknoloji şirketlerinin Avrupa'da üretim, teknoloji ve ortaklıklar üzerinden etkinliğini artırması, geleneksel Avrupalı markaların da yeni iş modellerine yönelmesine neden oluyor.

Stellantis: Farklı şirketlerle görüşüyoruz

Stellantis sözcüsü, şirketin dünyanın farklı bölgelerinden ve çeşitli sektörlerden oyuncularla düzenli olarak görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Sözcü, bu temasların temel amacının müşterilere “en iyi mobilite seçeneklerini sunmak” olduğunu ifade etti.

Huawei veya JAC Group ile Maserati'nin üretimine ilişkin şu aşamada kesinleşmiş bir anlaşma bulunmuyor. Ancak devam eden görüşmeler, Stellantis'in zarar eden lüks markası için Çinli ortaklık seçeneğini ciddi biçimde değerlendirdiğine işaret ediyor.