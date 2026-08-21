Dev otomobil markasından büyük geri çağırma: Bazı araçlar kendiliğinden hareket edebilir

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Üreticiye göre bağlantıdaki aşınmanın ilerlemesi, arka tekerleklere güç aktarımının kesilmesine neden olabilir. Araç park halindeyken el freninin çekili olmaması durumunda ise özellikle eğimli zeminlerde kendiliğinden hareket etme riski bulunuyor.

Şaft bağlantısındaki aşınma güç aktarımını kesebilir

BMW, söz konusu bağlantının beklenenden daha hızlı aşınabildiğini ve arızanın ilerlemesi halinde araç viteste ve motor çalışır durumda olsa bile arka tekerleklere güç aktarımının aniden kesilebileceğini açıkladı.

Daha ciddi risk ise araç park halindeyken ortaya çıkıyor. Bağlantının kopması ve el freninin kullanılmaması halinde şanzımanın kilitleme mekanizması devre dışı kalabiliyor.

Bu durumda araç, özellikle eğimli alanlarda sürücünün müdahalesi olmadan hareket edebiliyor.

BMW, bugüne kadar bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma bildirilmediğini belirtti.

Hangi BMW modelleri geri çağrılıyor?

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarında geri çağırma 26V525000 koduyla yer alıyor.

Geri çağırmadan belirli üretim yıllarındaki şu modeller etkileniyor:

2021-2023: BMW 540i, 540i xDrive ve M550i xDrive

2022-2026: BMW 840i ve 840i xDrive Coupe ile Gran Coupe

2024-2026: BMW 750e xDrive Plug-in Hybrid

Bu belirtilere dikkat

Geri çağırma raporunda, arıza tamamen ortaya çıkmadan önce bazı belirtilerin görülebileceği belirtildi.

Araç sahiplerinin özellikle şu durumlara karşı dikkatli olması gerekiyor:

Yük altında hissedilen titreşim

Arka bölümden gelen tıkırtı sesleri

Ani hızlanmalarda vuruntu

Zaman zaman yaşanan güç kaybı

Çekişte kesinti

Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi halinde aracın yetkili serviste kontrol ettirilmesi öneriliyor.

Onarım ücretsiz yapılacak

BMW yetkili servisleri, geri çağırma kapsamındaki araçların şaft ve diferansiyel bağlantılarını ücretsiz olarak inceleyecek.

Kontrol sırasında sorunun tespit edilmesi halinde bağlantı noktası özel bir yapıştırıcıyla güçlendirilebilecek. Gerekli görülmesi durumunda ise tahrik şaftı ve arka diferansiyel tertibatı tamamen değiştirilecek.

Araç sahiplerine geri çağırmayla ilgili bilgilendirme mektuplarının ekim ayının başına kadar gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye’deki BMW sahipleri de kontrol etmeli

Geri çağırma şu aşamada ABD’deki araçları kapsıyor. Ancak Türkiye’de BMW kullananların da araçlarının benzer bir kampanya kapsamında olup olmadığını şasi numarası üzerinden kontrol ettirmesi tavsiye ediliyor.

Sorun giderilene kadar özellikle eğimli zeminde park eden sürücülerin el frenini mutlaka kullanması önem taşıyor.

Geri çağırma, BMW’nin 5, 7 ve 8 Serisi gibi üst segment modellerinde tahrik sistemi bağlantılarının güvenlik açısından kritik önem taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.