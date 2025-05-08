Dev otomobil üreticisi Toyota, gümrük vergileriyle sarsıldı! Kâr beklentisini revize etti

Toyota, Mart 2026'ya kadar olan dönemde faaliyet kârının 3,8 trilyon yen (yaklaşık 26 milyar dolar) olmasını öngörüyor. Bu, önceki mali yılda kaydedilen 4,8 trilyon yenin oldukça altında bir rakam. Ancak tahmin, LSEG tarafından yapılan analist anketinde yer alan ortalama beklenti olan 4,75 trilyon yen seviyesine oldukça yakın.

"Bu politikalar genel tüketici güvenini de zayıflatabilir"

Toyota, ABD’ye yapılan ihracatın gümrük vergilerinden olumsuz etkilenmesinin yanı sıra, bu politikaların genel tüketici güvenini de zayıflatabileceği uyarısında bulundu. Şirket yetkilileri, sunumlarında düşen kâr beklentisinin başlıca nedenleri arasında güçlenen Japon yeni, artan hammadde fiyatları ve ticaret politikaları olduğunu vurguladı.

Toyota, ABD’de üretim kapasitesini genişletmeye karar verirse, yüksek işçilik maliyetleri ve yatırım harcamalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Çinli üreticiler, şirketin satışlarını istikrarlı tutmakta zorlanıyor

Toyota’nın Çin’deki satışları diğer Japon markalarına göre daha az düşüş gösterse de, dünyanın en büyük otomobil pazarında Çinli üreticilerin artan rekabeti karşısında şirketin satışlarını istikrarlı tutmakta zorlandığı ifade ediliyor.