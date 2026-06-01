Doblo Bursa’ya geri döndü, üretim üçüncü çeyrekte başlayacak

EKONOMİ (BURSA) – Bursa’da üretilecek yeni nesil Doblo için geri sayım başladı. FIAT’ın hafif ticari araç pazarındaki en güçlü modellerinden biri olan Doblo, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yeniden Tofaş’ın Bursa fabrikasında banttan inmeye başlayacak. Yerli üretime dönüş kararı, markanın hafif ticari araç pazarındaki büyüme hedeflerini destekleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, Doblo’nun yılın ilk dört ayında elde ettiği satış başarısına dikkat çekerek, modelin minivan segmentinde yüzde 23,7 pazar payıyla liderliğini koruduğunu söyledi. Aytaç, “Yılın ilk 4 aylık döneminde 10 bin 507 adet Doblo satışı ile 2025’in aynı dönemine göre satışlarımızı iki katından fazla artırdık. 2026 yılında minivan segmentinde ilk 4 ayda yüzde 23,7’lik segment payı ile lideriz. Sınıfının lideri Doblo’nun yılın üçüncü çeyreğinde yeniden Türkiye’de üretimine başlanacağı için mutlu ve gururluyuz. Yerli üretimin satış ve lojistik avantajları ile Doblo adeta vites büyütmemizi sağlayacak” dedi. Aytaç, Doblo’nun Türkiye’de üretilecek olmasının markanın pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini kaydetti.

Hafif ticari araçta büyümenin üzerinde performans

FIAT’ın yerli üretim modellerle hafif ticari araç pazarındaki gücünü artırdığını belirten Aytaç, Scudo ve Ulysse modellerinin de katkısıyla markanın satışlarının güçlü bir ivme yakaladığını söyledi. İlk dört ayda hafif ticari araç pazarının yüzde 9 büyüdüğünü hatırlatan Aytaç, FIAT’ın aynı dönemde satışlarını yüzde 69 artırdığını ifade etti. Marka, orta ticari araç segmentinde de dikkat çekici sonuçlara imza attı. Scudo ve Ulysse modelleriyle yılın ilk dört ayında 3 bin 171 adet satış gerçekleştiren FIAT, yüzde 26,1 pazar payına ulaştı. Böylece segmentte satılan her dört araçtan biri FIAT imzası taşıdı.

26 yılda 600 binden fazla satış

İlk kez 2000 yılında Tofaş tesislerinde üretilmeye başlayan Doblo, yıllar içinde geçirdiği yenilemelerle Türkiye’nin en bilinen hafif ticari araç modellerinden biri haline geldi. 2023 yılında Bursa’daki üretimi sona eren model, bu tarihten sonra ithal olarak satışa sunuldu. 2024 yılında makyajlanan altıncı nesliyle pazardaki varlığını sürdüren Doblo, 2026’nın üçüncü çeyreğinde yeniden Bursa’da üretilecek. Türkiye’de satışa sunulduğu günden bu yana 600 binden fazla kullanıcıyla buluşan Doblo, minivan segmentinin gelişiminde önemli rol oynarken, hafif ticari araç pazarının da en güçlü markalarından biri olmayı sürdürdü.

Ödüllü model

Uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan Doblo, 2006 ve 2011 yıllarında “International Van of the Year” ödülünü kazanırken, İngiltere’de 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste “Yılın Hafif Ticari Aracı” seçildi. Türkiye’de ise farklı yıllarda en çok satan hafif ticari araç unvanını elde eden model, farklı gövde tipleri ve özel versiyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Doblo’nun yeniden Bursa’da üretilecek olması, hem Tofaş hem de yerli otomotiv sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.