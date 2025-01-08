Doğan Trend Otomotiv fabrika yatırımı için Çin’e gidiyor!

Doğan Trend Otomotiv, 45 bin adetlik satış hacmi ile 2023’teki iş hacmini korudu, zorlu bir yılı geride bıraktı. Son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, yaptığı değerlendirmede “Yüksek faiz ve enflasyon ortamında artan maliyetler, regülasyon değişiklikleri ile stokların yönetiminde zorlandığımız bir yıl oldu. Finansal anlamda hedeflerimizin önemli oranda gerisinde kalsak da iş hacmimizi korumayı ve müşterilerimize genişleyen bayilik ağımızla hizmetlerimizi geliştirmeyi başardık. 2024’te 23 bin adedi yeni, 3 bin adedi kullanılmış olmak üzere 26 bin adet otomobil + hafif ticari araç, 16 bin adetten fazla motosiklet, 1800 adet deniz motorunu müşterileri ile buluşturup toplam 45 bin ünite satışına ulaşarak önceki senedeki rekorumuzu ufak bir farkla da olsa tazelemiş olduk” dedi. Portföylerinde önemli yer tutan MG markası hakkında ise “Geçtiğimiz 3 yılda 35 bin MG’yi müşterilerimizle buluşturduk. Ülke genelindeki yaygın satış servis teşkilatımızla, elektrikli araç uzmanlığımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarı ile 7 bin elektrikli araç müşterimize tümü sertifikalı elektrikli araç teknisyenlerimizle hizmet sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Motosiklet üretimi projemizde sona yaklaştık

Üretim tarafındaki çalışmalarına değinen Dağtekin, “2023 senesinde açıkladığımız KYMCO markamızla motosiklet üretimi projemizde sona yaklaştık, ilk deneme üretimimizi İzmir Kemalpaşa tesisimizde aralık ayında gerçekleştirdik. Kısa süre içinde seri üretime geçerek Doğan Trend Grubu olarak üretim kabiliyetini kazanıp ülkemiz için değer yaratma vizyonumuzda önemli bir adım atmış olacağız. Ayrıca hem ülkemiz hem de şirketimiz için büyük önemi haiz otomotiv üretim projemizde SAIC Motor ile bir yılı aşkın süredir Türkiye fabrikası üzerinde çalışıyoruz. Oldukça fazla yol kat ettik, çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek projemizi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titizlik ve kararlılıkla yürütüyoruz” dedi.

2024 yılında rekor yenileyen otomotiv pazarının öngörülemez bir şekilde birçok dinamiğin bir araya gelmesiyle güçlü tempoda seyrettiğini vurgulayan Kağan Dağtekin, “2024 980 bini otomobil olmak üzere hafif ticarilerle birlikte 1.2 milyon adedi geçerek rekor tazeledi. %100 elektrikli araçların (BEV) payı %10’a, fişe takılan hibritler (PHEV) ise %5’e yaklaştı. 2025 yılı, BEV+PHEV açısından önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni ürünlerin pazara girişi BEV’lerin payının yüzde 15 bandını aşmasını, PHEV’lerin ise ciddi bir atılımla %10 mertebelerine ulaşmasını bekliyoruz. Böylece; elektrikli araçların oranı %25’i aşıp ülkemizin elektrikli araç dönüşümündeki kararlılığı daha net ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

İş hacmi açısından planlanan rakamlara ulaşmayı başaran Doğan Trend Otomotiv; otomotiv grubundaki MG, Suzuki ve Maxus markalarıyla 2024 yılında toplam 23,300 adetlik satışla kendi rekorunu aştı. Motosiklet Grubu olarak; Vespa, Aprilia, KYMCO, Moto Guzzi, Piaggio, Suzuki ve Silence’dan oluşan motosiklet markalarıyla da toplam 16 bin adedi aşan satış başarısıyla yeni bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, deniz motorlarında da tüm zamanların rekorunu kırarak bin 800 adetlik satışla 2024 yılını tamamladı. Doğan Trend Otomotiv, geçtiğimiz yıl 3 bin adet de ikinci el otomobil ve motosikletin satışını gerçekleştirdi.

1 milyar dolar iş hacmine ulaşıldı ve İzmir’de motosiklet deneme üretimi başladı!

MG markasıyla son yıllarda hızlı bir büyüme trendi yakaladıklarını söyleyen Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Geçtiğimiz 3 yılda 35 bin MG’yi müşterilerimizle buluşturduk. Ülke genelindeki yaygın satış servis teşkilatımızla, elektrikli araç uzmanlığımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün itibarı ile 7 bin elektrikli araç müşterimize tümü sertifikalı elektrikli araç teknisyenlerimizle hizmet sağladık. Geride bıraktığımız 2024 yılını, tüm paydaşlarımızın katkıları ve ekiplerimizin azmi sayesinde istikrarlı bir şekilde tamamladık. 2024 yılında, bir önceki yıla paralel bir iş hacmiyle 45 bin adetlik toplam satış rakamına ulaştık ve elde ettiğimiz yaklaşık 1 milyar dolara yaklaşan ciroyla sektörümüzdeki pozisyonumuzu korumaya devam ettik. Bu sonuçlar, bize duyulan güvenin, iş ortaklarımızın desteğinin ve müşterilerimizin bağlılığının bir yansımasıdır. Bu başarıyı sadece kendi çabamızın değil, hep birlikte oluşturduğumuz sinerjinin bir ürünü olarak görüyoruz. Bu vesileyle tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza gönülden teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’de motosiklet üretimi için önemli bir eşiği daha geride bıraktıklarını vurgulayan Kağan Dağtekin, şöyle devam etti: “KYMCO markamızla motosiklet üretimi yatırımımız sona yaklaştı. İzmir Kemalpaşa’daki fabrikamızda deneme üretimine 24 Aralık 2024 itibarıyla hayırlısıyla başladık. Kısa süre içinde seri üretim için çalışmalarımız tamamlanarak yerli üreticiler arasına adımızı yazdıracağız. Son dönemde devletimizin aldığı tedbirler ve yönlendirmeleri doğrultusunda, bu büyüme hızını sürdürebilmek için üretim tesisi yatırımı yapmamız gerektiğinin farkındayız. MG markasını da çatısı altında bulunduran SAIC Motor, 2024 yılı, 4.6 milyon adetlik global satışa ulaşılarak büyük bir başarıyla tamamladı. Grup şirketleri toplamda 1.2 milyon adetlik yeni enerjili araç (NEV) satışına imza atarak bir önceki yıla göre yüzde 10’a yakın büyüme sağladı. AB pazarlarındaki zorluklara rağmen, SAIC Motor'a ait MG markası Avrupa'da hibrit elektrikli araç (HEV) segmentinde atılım yaptı ve 240 bin adedi

aşan satış performansıyla büyüme kaydetti. İş ortağımız SAIC’le son bir yıldır Türkiye fabrikası üzerinde birlikte kararlılıkla çalışıyoruz. Bu süreçte oldukça fazla yol kat ettik. Çalışmalarımız kararlılıkla devam ederken, SAIC üst yönetiminin daveti üzerine 10 Ocak’ta Şangay’a giderek bu önemli projeyi bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyoruz. Bu aşamada Bakanlığımızın destekleri ve yönlendirmesiyle süreci titizlikle yürütüyoruz.”

2025 yılı daha büyük fırsatlar getirecek!

MG’nin Mısır’daki iş ortağı ile yürüttüğü fabrika yatırımıyla ilgili de değerlendirme yapan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalışılan ve yıllık 50 bin araç üretim kapasiteli Mısır projesiyle SAIC Motor, Mısır iç pazarı ile bazı Afrika ve Ortadoğu ülkelerini hedefliyor. Mısır fabrikası, Türkiye projesinin alternatifi ya da rakibi değil. Dolayısıyla bu projenin bizim yatırımımızla bir ilişkisi yok. Bizim olası rakibimiz Avrupa’daki ülkeler ve Fas olabilir. Çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye otomotiv pazarının 2024 yılında öngörülemez bir şekilde birçok dinamiğin bir araya gelmesiyle yüksek bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Kağan Dağtekin, “İlk çeyrekte; yoğun ÖTV muaf satışları ve seçim öncesindeki hareketlilik talebi yukarı çekti. İkinci çeyrekte beklenenden farklı uygulanan GSR2 geçiş süreci öncesindeki stok temizleme kampanyaları pazarda ciddi bir hareketlilik sağladı. Yaz aylarından itibaren ise Avrupa’daki satışların azalmasıyla, üretim fazlasının Türkiye’ye yönlendirilmesi ciddi fiyat baskısıyla kampanya yoğun bir döneme vesile oldu. Tüm bunlara ek olarak, yeni oyuncuların pazara girişiyle rekabetin artması, tüketicilere cazip indirimler ve uygun finansman kampanyaları sundu. Sonuç olarak, kredi kısıtlamalarına rağmen, tüketiciler yıl boyunca süreklilik arz eden kampanyaları değerlendirerek satın alımlara yöneldi. 2025 yılında toplam otomotiv pazarının 800 bin ile 1 milyon, motosiklet pazarının ise 800-900 bin adet arasında gerçekleşmesi bekliyoruz. Yeni yılda önceliğimiz, pazardaki konumumuzu korurken motosiklet üretimine başlamak ve otomotiv üretim projemizi de olumlu sonuçlandırmaya çabalamak olacak” dedi.