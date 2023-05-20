Doğu Ekspresi Rallisi, İstanbul'da sona erdi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) Proje Koordinatörü, eski milli rallici Burcu Çetinkaya'nın katılımıyla Ulusal Teknik Müzesi önünden başlayan organizasyon, III. Ahmet Çeşmesi'nde son buldu.

Tamamı 30 yaş üstü 24 araç, 4 gün boyunca efsanevi tren yolu güzergahı Doğu Ekspresi rotasını takip ederek ralliyi tamamladı.

Ralliyi organize eden iş insanı Josef Zajicek, yaptığı açıklamada, "Çok yorgunuz ve 4 gündür yoldayız. Bugün de yaklaşık 14 saat araç kullandık. Ama bütün araçlar sağ salim İstanbul'a ulaştı." ifadelerini kullandı.

Zajicek, yol boyunca peşlerinden iki servis aracının onları takip ettiğini ve tüm arızaları yolda tamir ettiklerini de sözlerine ekledi.