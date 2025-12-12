Dünya genelinde elektrikli araç satışları artış gösterdi

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, dünya genelinde elektrikli araç satışlarına ilişkin ocak-kasım dönemi ve kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kasım ayında elektrikli araç satışları yıllık yüzde 6 artışla 2 milyona ulaştı; aylık bazda ise yüzde 4 yükseldi. Ocak-kasım döneminde satılan elektrikli araç sayısı 18,5 milyon olurken, bu dönemdeki satışlar yıllık yüzde 21 artış gösterdi.

Satışların 11,6 milyonu Çin’de gerçekleşti. Çin’de yıllık satışlar yüzde 19 artarken, kasım ayındaki satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış gösterdi. Buna rağmen, ülkedeki büyüme yavaşlama eğilimini sürdürdü.

Yüzde 33 artış

Avrupa pazarında elektrikli araç satışları kasımda yıllık bazda yüzde 36 büyürken, ocak-kasım dönemindeki satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 3,8 milyon oldu.

Elektrikli araç teşviklerinin azaltıldığı Fransa'da satışlar bu yıl ilk kez kasımda büyüme gösterdi. İtalya ve İngiltere'de satışlardaki olumlu seyir devam etti. Kuzey Amerika'da ise satışlar ocak-kasım döneminde yüzde 1 düşüşle 1,7 milyona geriledi.

ABD'de elektrikli araçlara yönelik teşviklerin sona ermesi satışları etkilerken, yeni kurallar kapsamında araçlara yönelik düşürülen verimlilik standartlarının içten yanmalı motorlu araçlardan elektrikli araçlara geçiş baskısını azaltacağı ve ülkede elektrifikasyona geçişi yavaşlatacağı öngörülüyor.

Benchmark Mineral Intelligence bünyesindeki Rho Motion'ın Veri Müdürü Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa yeni teşvikler ve artan modellerle büyümeye liderlik etti. Genel olarak elektrikli araç talebi dirençli kalmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.