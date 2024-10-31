Dünya otomotiv devleri Bursa’da buluşuyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik’in katıldığı toplantıda konuşan Hüseyin Durmaz, “Automotive Meetings Türkiye, İngiltere, ABD, Çekya, Polonya, Romanya, İspanya, Fas, Mısır, Fransa, ve Türkiye’de otomotiv sektörünün OEM, TİER1, TİER2, yan sanayi, ağır vasıta ve Aftermarket’in önemli firmalarını bir araya getirmektedir. Automotive Meetings etkinliği ile yerli ve yabancı sektör temsilcisi dünya devlerini beşinci kez daha ülkemizde otomotiv sektörünün başkenti Bursa’da buluşturuyoruz. Firmalarımızın diğer firmalarla İkili iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak ve aynı zamanda sektördeki birikim ve tecrübelerini paylaşabilecekleri uluslararası bir platform oluşturmak amaçlanıyor” dedi.

İki yılda bir düzenlenen etkinliğin 12-14 Kasım 2024 tarihlerinde Merinos AKKM’de yapılacağını belirten Durmaz, 40’ı aşkın ülkeden 300 sektör temsilcisinin katılacağını, Togg, Volkswagen Group, Man Eu, Stellantis, Alexander Dennis, Aston Martin, Mclaren, Mahindra, Jaguar Land Rover, Hyundai, Ford, Tam Durabus, Renault, Toyota gibi firmaların yer alacağını kaydetti. Durmaz, 2017 yılında 25 ülkeden katılımcı ile başladıkları etkinliğin 40 ülkeye ulaştığını vurguladı. Etkinlikte yer alan konferans kapsamında otomotiv tedarik zinciri ve otomotiv sektöründeki yeniliklerin konuşulacak ve ikili iş görüşmeleri yapılacak.

Toplantıda söz alan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ise 2023 yılında 35 milyar dolar ihracat yapan endüstrinin bu yılın 9 ayında 27 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Bursa’nın otomotiv endüstrisi ve ihracat açısından önemine değinen Çelik, “Ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin dünyada yaşanan bu dönüşümden uzak kalması düşünülemez” diye konuştu.