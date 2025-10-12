  1. Ekonomim
Dünyaca ünlü otomotiv devi iflas etti: Toyota'yı satın alacağı konuşuluyordu

Bir dönem Toyota'yı satın alacağı konuşulan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto iflas etti. Gözler ise şirkette çalışan 10 bine yakın çalışana çevrildi. Çalışanların durumu henüz belirsiz.

Artan rekabet ve ham madde fiyatlarındaki ciddi artış dünyadaki şirketleri iflasa sürüklemeye devam ediyor. Son olarak yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto, iflas bayrağını çekti.

Üretimdeki düşüş ise sonlarını getirdi

Çin medyasında yer alan haberlere göre, şirket birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu ancak bu talep ilk etapta reddedildi. Son gelişmelerle birlikte resmî iflas sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Tayland hükümetiyle yapılan anlaşmaya göre Neta'nın 2025 yılı içinde 19 bin elektrikli araç üretmesi gerekiyordu. Ancak şirket şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim gerçekleştirebildi. Üretimdeki bu düşüş ise sonlarını getirmiş oldu.

Çalışanların durumu henüz netlik kazanmadı

Uzmanlara göre Neta Auto'nun iflası, yalnızca bir şirketin çöküşü değil; aynı zamanda Çin'in elektrikli araç pazarındaki acımasız rekabetin ve küresel regülasyon baskılarının otomotiv sektöründe yeni bir dönemi başlattığının işareti. Gözler ise şirkette çalışan 10 bine yakın çalışana çevrildi. Çalışanların durumu henüz netlik kazanmış değil.

