Dünyada 10 arabadan 4’ünün beyaz olmasının nedeni ne?

Otomobil tutkunları, günümüzde arabaların hepsinin birbirine benzediğinden sıkça şikâyet ediyor. Bu durumun nedenleri arasında crossover araçların yaygınlaşması, yakıt verimliliğini artırmak için otomobillerin daha aerodinamik hale getirilmesi ve giderek artan güvenlik donanımları ile teknolojik özelliklerin etkisi gösteriliyor. Ancak, araçların yalnızca tasarımı değil, renkleri de oldukça birbirine benziyor.

Dünya genelindeki araçların büyük çoğunluğu sadece birkaç renge boyanmış durumda. Boya endüstrisinde bu renkler “akromatik” olarak adlandırılırken, bu renkler fazla canlı olmayan tonlar, yani beyaz, siyah, gri ve gümüş.

Renk tercihleri “canlı” değil

CNBC’den Robert Ferris haberine göre, boya şirketi BASF’nin 2019’da derlediği verilere göre, dünyadaki araçların yüzde 39’u beyaz renkte. Siyah, gri ve gümüş ise toplamda diğer yüzde 39’luk dilimi oluşturuyor. Bu da demek oluyor ki, araçların neredeyse yüzde 80’i akromatik tonlarla boyanıyor.

En popüler kromatik (canlı) renk ise mavi. Araçların yaklaşık yüzde 9’u mavi renkteyken, yüzde 7’si kırmızı olarak boyanıyor.

Neden canlı renkler tercih edilmiyor?

Bu durumun nedenleri oldukça çeşitli olurken, boya sektöründeki bazı uzmanlara göre, riskten kaçınan bayiler en popüler renkleri stoklamayı tercih ederek farklı renk seçeneklerini sınırlıyor. Aynı şekilde, riskten kaçınan tüketiciler de sıra dışı bir rengin ikinci el satış değerini düşürebileceğinden endişe edebiliyor.

Tonlar da değişiyor

Ancak boya üreticileri, günümüzdeki renklerin istatistiklerin gösterdiğinden daha incelikli ve çeşitlilik barındırdığını belirtiyor.

Örneğin, beyaz sadece beyaz değil; siyah, gri ve gümüş de tekdüze renkler değiller. Boyalar, metalik parçacıklar, cam veya mika etkileri eklenerek farklı şekillerde zenginleştirilebiliyor. Renk tonları da değiştirilebiliyor; beyaza hafif mavi bir ton eklemek modern bir görünüm yaratırken, sarımsı bir beyaz tonu lüks bir izlenim uyandırabiliyor.

Bu değişiklikler küçük olsa da müşterilerin algısı üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Otomobil üreticileri ise genellikle istedikleri renk konusunda oldukça net oluyor. Çünkü bir müşterinin dikkatini çeken ilk şey, aracın rengidir.