Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi açıklandı! Türkiye devleri geride bıraktı!

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Küresel otomotiv sektöründe üretim dengeleri yeniden şekilleniyor. Çin'in giderek güçlenen liderliği, Hindistan'ın yükselişi ve Kuzey Amerika'daki üretim kayıpları, dünya otomotiv sanayisindeki dönüşümü gözler önüne seriyor.

Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Örgütü (OICA) verilerine dayanan araştırmaya göre, 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 100 milyon motorlu araç üretildi. Ülkelerin üretim performanslarını karşılaştıran araştırmada Türkiye, 1,4 milyon adedi aşan üretimiyle ilk 20 ülke arasında yer aldı.

Türkiye 1,4 milyon araçla dünyanın 13'üncü büyük üreticisi

Türkiye, 2025 yılında toplam 1 milyon 419 bin 464 araç üreterek dünya sıralamasında 13'üncü basamakta yer aldı.

Üretimini bir önceki yıla göre yüzde 4 artıran Türkiye, Kanada, Endonezya, Slovakya, Rusya, İngiltere, Malezya ve Polonya'yı geride bıraktı.

Türkiye'nin hemen üzerinde 1 milyon 452 bin 776 araçla Çekya, 1 milyon 455 bin 569 araçla Tayland ve 1 milyon 463 bin 991 araçla Fransa bulunuyor.

Bu tablo, Türkiye'nin ilk 10'a yakın üretim hacmine sahip ülkeler arasında bulunduğunu gösterirken, özellikle Avrupa'daki otomotiv üreticileriyle arasındaki farkın sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Çin tek başına dünya üretiminin üçte birinden fazlasını gerçekleştiriyor

Küresel otomotiv üretiminde liderlik açık ara Çin'in elinde bulunuyor.

Çin, 2025 yılında 34 milyon 530 bin 738 araç üreterek yeni bir rekora imza attı. Üretimini yıllık yüzde 10,4 artıran ülke, üst üste 17'nci kez dünyanın en büyük motorlu araç üreticisi oldu.

Çin'in üretim hacmi, ikinci sıradaki ABD'nin üç katından fazla seviyeye ulaştı. Ülkede bir yılda kaydedilen yaklaşık 3,2 milyon adetlik üretim artışı bile Brezilya'nın yıllık toplam üretimini geride bıraktı.

ABD 10 milyon 243 bin 844 araçla ikinci, Japonya ise 8 milyon 410 bin 232 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Hindistan yükseliyor, Kuzey Amerika geriliyor

Listenin dikkat çeken ülkelerinden biri de Hindistan oldu. Üretimini yüzde 7,9 artıran Hindistan, yaklaşık 6,5 milyon araçla dünyanın dördüncü büyük üreticisi konumunu güçlendirdi.

Buna karşılık ABD, Meksika ve Kanada'da üretim geriledi. Üç ülkenin toplam araç üretimi 2025 yılında yaklaşık 491 bin adet azalırken, yıllık düşüş yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.

Kanada'daki üretim yüzde 7,6 gerileyerek 1 milyon 237 bin 75 adede indi. Böylece Kanada, üretimini artıran Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Dünyanın en çok araç üreten 20 ülkesi

Sıra Ülke Araç üretimi Yıllık değişim 1 Çin 34.530.738 +%10,4 2 ABD 10.243.844 -%2,6 3 Japonya 8.410.232 +%2,1 4 Hindistan 6.490.810 +%7,9 5 Almanya 4.148.836 +%2,0 6 Güney Kore 4.102.200 -%0,6 7 Meksika 4.092.448 -%2,6 8 Brezilya 2.644.054 +%3,5 9 İspanya 2.274.026 -%4,3 10 Fransa 1.463.991 +%7,8 11 Tayland 1.455.569 -%0,9 12 Çekya 1.452.776 -%0,4 13 Türkiye 1.419.464 +%4,0 14 Kanada 1.237.075 -%7,6 15 Endonezya 1.147.600 -%4,1 16 Slovakya 1.070.000 +%7,8 17 Rusya 853.897 -%12,8 18 İngiltere 764.715 -%15,5 19 Malezya 747.780 -%5,4 20 Polonya 628.276 -%4,0

OICA, 2025 verileri.

Çin'in elektrikli araç gücü üretim liderliğini destekliyor

Çin'in otomotiv sektöründeki üstünlüğünde büyük ölçekli fabrikalar, batarya üretimindeki güçlü konumu ve maliyet avantajları belirleyici rol oynuyor.

Ülkedeki bazı elektrikli araç fabrikalarının yıllık üretim kapasitesi bir milyon adedi aşarken, yüksek üretim hacmi birim başına maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor.

Çin'in elektrikli otomobil ihracatı da 2025 yılında iki katına çıkarak 2,5 milyon adedi aştı. Bu gelişme, ülkenin yalnızca iç pazarda değil, küresel otomotiv ticaretinde de ağırlığını artırdığını ortaya koyuyor.

Avrupa'da üretim dengeleri değişiyor

Avrupa'nın büyük otomotiv üreticileri arasında farklı eğilimler dikkat çekiyor.

Almanya yüzde 2'lik artışla 4,1 milyon aracın üzerine çıkarken, Fransa üretimini yüzde 7,8 artırdı. Buna karşılık İspanya'da yüzde 4,3, İngiltere'de ise yüzde 15,5 düşüş kaydedildi.

Türkiye'nin üretimini yüzde 4 artırması, bazı büyük üretim merkezlerinde daralma yaşanan bir dönemde otomotiv sanayisinin büyümeyi sürdürdüğünü gösterdi.

Özellikle Fransa, Tayland ve Çekya ile Türkiye arasındaki üretim farkının 45 bin aracın altında kalması, sıralamadaki rekabetin ne kadar yakın olduğunu ortaya koydu.

Küresel otomotiv sektöründe Çin'in liderliği güçlenirken, Türkiye'nin 1,4 milyon adedi aşan üretim hacmiyle dünyanın ilk 15 araç üreticisi arasındaki yerini koruması dikkat çekti.