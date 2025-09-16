  1. Ekonomim
Milyarder iş insanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Türkiye'de de satılan ve dünyanın en çok satan aracı olan "Tesla Model Y" aracı hakkında soruşturma başlatıldı.

Dünyanın en çok satan aracıydı! Tesla Model Y'lere soruşturma başlatıldı
Tesla'nın "Model Y" model aracıyla ilgili ABD'de soruşturma başlatıldı.

ABD medyasında yer alan haberlerde Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA)  elektrikli araç ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

Kapı kolu ile ilgili güvenlik endişesine soruşturma

Bazı araçların kapı kollarındaki arıza dolayısıyla yolcuların araç içinde mahsur kalmasına neden olabilecek sorunlar nedeniyle soruşturma başlatılırken, ön inceleme başlatıldığı duyuruldu.

İncelemenin 2021 yılına ait belirli Model Y araçları kapsadığı da belirtildi.

Daha önce kaza sonrası kapıları açılmamıştı

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, bir süre önce kazalardan sonra güç kesintisi nedeniyle kapıları açamayan kişilerin yaralandığı veya öldüğü bir dizi olayla ilgili haber yapmıştı.

