Otomotiv satışları, temmuzda 100 bin adetin altında kaldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %41,1 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise %11,1 azalarak 135.667 adet oldu.