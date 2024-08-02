Otomotiv satışları, temmuzda 100 bin adetin altında kaldı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı temmuz ayına göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,2 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,8 artış gösterdi.
Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %41,1 arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise %11,1 azalarak 135.667 adet oldu.