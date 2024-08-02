  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Otomotiv satışları, temmuzda 100 bin adetin altında kaldı
Takip Et

Otomotiv satışları, temmuzda 100 bin adetin altında kaldı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı temmuz ayına göre %17,5 azalarak 94.037 adet oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Otomotiv satışları, temmuzda 100 bin adetin altında kaldı
Takip Et

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %16,04 azalarak 73.396 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %22,2 azalarak 20.641 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,2 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %43,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre %41,1 arttı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 oranında artarak 672.018 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre %3,4 oranında artarak 563.351 adet, hafif ticari araç pazarı ise %11,1 azalarak 135.667 adet oldu.

“İç piyasaya çalışan sektörler ayrı kaldıraçlarla desteklenmeli”“İç piyasaya çalışan sektörler ayrı kaldıraçlarla desteklenmeli”Şehirler
“ABD’ye milyar dolarlık ihracat yapabiliriz”“ABD’ye milyar dolarlık ihracat yapabiliriz”Tekstil
Sanayi için durum gitgide kötüleşiyorSanayi için durum gitgide kötüleşiyorEkonomi

 

Otomotiv
Sırbistan'da ilk elektrikli otomobil üretilecek: Fiat Grande Panda
Sırbistan'da ilk elektrikli otomobil üretilecek: Fiat Grande Panda
Anlaşma duyuruldu: Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak
Anlaşma duyuruldu: Uber, BYD'den 100 bin elektrikli araç alacak
Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor
Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor
İTO Başkanı Avdagiç: HIT-30, yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yaz dönemini otomotivde yatırım mevsimine çevirecek
Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yılın ilk yarısında Türkiye'de 5,4 milyon araç muayeneden geçti
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı
Yenilenen Ford Puma Türkiye’de: İşte modelin satış fiyatı