Düşen batarya fiyatları, EV'lere talebi artıracak

DİLAY HATİP

Elektrikli araçların (EV) benzinli araçlara kıyasla daha yüksek maliyetli olması, otomobil alıcılarının EV’lere olan talebini olumsuz etkiliyor. EV satışları hız keserken, dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri karlılıkla ilgili endişeler nedeniyle EV yatırımlarını yavaşlatıyor. Analistler kısa vadeli satış tahminlerini düşürmüş olsalar da şimdilerde önemli bir EV bileşeni olan ve EV üretim maliyetinin üçte biri ila dörtte birini oluşturan batarya fiyatlarında devam eden düşüş, azalan taleple boğuşan otomobil üreticilerinin umutlarını artırıyor.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, bataryaların otomobil üreticilerine ortalama küresel maliyetinin geçen yıla göre yaklaşık %23 azalarak kilovat saat başına ortalama 115 dolar olacağını öngörürken, fiyatların 2025 yılında %20 daha düşmesini bekliyor. 2023- 2025 döneminde batarya fiyatlarında yaklaşık %40'lık bir düşüş bekleyen bankanın analistleri, EV maliyetlerinin 2025-2026 yılları arasında bazı pazarlarda benzinli araçlarla başabaş şekilde ilerlemesini bekliyor. Analistler daha uzun vadede EV’lerin otomobil satışlarındaki payının yükseleceğini, 2030 yılına kadar ABD'de %50'ye ve AB'de %68'e ulaşacağını öngörüyor.

Güney Koreli batarya üreticisi SK Innovation sözcüsü EKONOMİ gazetesine verdiği demeçte şirketlerinin batarya fiyatlarının temel katot malzemelerinin fiyatlarıyla yakından bağlantılı olduğunu belirtirken, metal fiyatlarındaki bir düşüşün batarya maliyetlerinde azalmaya yol açabileceğini söyledi.

Nikel ve bakır, düşüşe destek sağladı

Sözcü, daha düşük batarya fiyatlarının daha uygun fiyatlı EV üretimine katkıda bulunabileceğine ve nihayetinde EV pazarının büyümesini ve genişlemesini destekleyebileceğine inandıklarını ekledi.

Batarya fiyatlarının yanı sıra EV sektörü kalkındıracak başka faktörler de bulunuyor. Avrupa Birliği’nde otomobiller için karbon emisyonu hedefleri ve 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobillerin satışını yasaklama planları dahil planların EV’lere olan talebi desteklemesi bekleniyor. İngiltere’de ise sıfır emisyonlu araç zorunluluğu politikası 2024'ten itibaren otomobillerin %22'sinin elektrikli olmasını gerektiriyor. Çin'de EV fiyatları, batarya malzeme fiyatlarının düşmeye devam etmesiyle birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. Pazar araştırma firması TrendForce tarafından yapılan açıklamaya göre Çin'de güç bataryalarına yönelik talep temmuz ayında genel olarak istikrarlı seyretti ve batarya malzemelerinin maliyeti düşmeye devam ederek batarya hücresi fiyatlarında %2’lik bir düşüş sağladı. Açıklamaya göre batarya malzeme maliyetlerindeki düşüş temel olarak katot malzeme fiyatlarındaki düşüşün devam etmesinin yanı sıra kobalt, nikel ve bakır gibi batarya metallerinin fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandı.

AVRUPA'DAKİ ZAYIF TALEBİ ÇİN'DEKİ ARTIŞ DENGELİYOR

Pazar araştırma firması Rho Motion tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa'daki talep düşüşüne rağmen, tamamen elektrikli ve plug-in hibrid araçların küresel satışları Çin'in bu yılki en güçlü büyümesi sayesinde temmuz ayında yıllık %21 oranında arttı. Verilere göre, dünya genelinde satılan EV sayısı temmuz ayında 1,35 milyona ulaşırken, bu rakamın 0,88 milyonu Çin'de gerçekleşti ve yıllık bazda %31 artış gösterdi. Çin'de 2024 yılının ilk yedi ayında satılan PHEV'ler geçen yıla göre %70 artış gösterdi.

Çin'in ve dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD, aynı dönemde küresel BEV ve PHEV satışlarında sırasıyla %13 ve %44 artış bildirdi. Rho Motion veri yöneticisi Charles Lester, "BYD bu ay da plug-in hibrit araçlarda rekor satışlar gerçekleştirmeye devam etti, bu da sattıkları araçların büyük hacmi nedeniyle önemli bir katkı sağlıyor" dedi. Avrupa'da aylık satışlar ise temmuz ayında %7,8 oranında düşerek 2023 yılı ile aynı seviyeye geriledi. Temmuz ayına kadar olan yedi aylık dönemde, AB'nin en büyük elektrikli araç pazarı olan Almanya'da satışlar %12 oranında düştü. ABD ve Kanada'da elektrikli araç satışları ise temmuz ayında %7,1 artış gösterdi.

BATARYA FİYATLARI 2008’DEN BU YANA %90 DÜŞTÜ

ABD Enerji Bakanlığı (DOE) bu ayın başlarında, kullanılabilir enerji maliyetine dayalı olarak, hafif hizmet araçları için lityum-iyon EV bataryalarının ortalama fiyatının 2008 ile 2023 yılları arasında %90 düştüğünü bildirdi. 2023 yılında, 2008 yılında kilovat saat başına 1.415 dolar olan EV batarya fiyatlarının, yıllık en az 100 bin adetlik ölçekte üretim için kullanılabilir enerji bazında kilovat saat başına yaklaşık 139 dolar olacağı tahmin ediliyor.

Asya-Pasifik Doğal Kaynaklar ve Temiz Enerji Araştırmaları Eş Başkanı Nikhil Bhandari metal fiyatlarında yaşanan düşüşün birkaç ay içinde EV üreticilerine de yansımaya başlayacağını belirtti. ABD’li EV üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk kısa bir süre önce EV bataryalarında kullanılan lityum iyon hücrelerin maliyetinin pandemi döneminde yaşanan devasa siparişlerle birlikte yaşadığı büyük artıştan dönerek düşmeye başladığını belirtmişti. Talepte yaşanan düşüşün önemli batarya bileşeni olan lityum fiyatlarını etkilemesiyle önemli metal geçtiğimiz yıl %70'ten fazla değer kaybetmişti.