Ege’deki otomotiv firmaları İtalya’daki fuara çıkarma yapacak

İZMİR / EKONOMİ

Bu yıl 21-24 Mayıs tarihleridne 30.’su düzenlenecek olan Aftermarket sektörünün Avrupa’daki en önemli uluslararası buluşma noktalarından Autopromotec Uluslararası Otomotiv Yan Sanayi Satış Sonrası Ürün ve Hizmetler Fuarı, daha çok Egeli otomotivciyi çekmek için Ege Otomotiv Derneği (EGOD) ile işbirliği yapacak.

Avrupa otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler sektöründe yer alan bin 500’den fazla üreticiyi ve 100 binden fazla profesyoneli İtalya’da yeniden bir araya getireceklerini dile getiren Autopromotec CEO’su Renzo Servadei, “Türkiye otomotiv sektöründe dünya çapında kabul gören bir üretim üssü ve marka haline geldi. Türkiye Autopromotec’te uzun zamandır, gerek milli katılım bazında, gerekse bireysel firmalar olarak yer alıyor. EGOD ile yeni bir işbirliğine başlamaktan ötürü çok mutluyuz. İzmir’deki otomotiv üreticilerini Autopromotec’25 ile Avrupa ve İtalya’nın otomotiv merkezine taşıyarak, yeni birlikteliklere fırsat tanıyacağız. Autopromotec’te bu yıl yine fuar süresince yapılacak, ikili görüşmelerin ve Türk Otomotivi ile ilgili çalışmaların, EGOD üyelerine büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

İtalya, Türkiye’nin otomotivdeki potansiyelinin farkında

Autopromotec Fuarı Türkiye Temsilcisi Sancar Consulting’in Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar, 2024’ü otomotivde 37.2 milyar dolar, yan sanayide 14.9 milyar dolarlık rekor ihracat rakamları ile noktalayan Türk sanayicisinin, ihracatını daha da arttırması için fırsat sunduklarını belirterek, “İtalya ve Türkiye, bölgenin stratejik ortak iki ülkesi. Türk üreticilere güveniyoruz ve Türkiye’nin otomotivdeki potansiyelinin farkındayız. Autopromotec olarak, Türkiye’nin İtalya ile ticaretini artırması için profesyonel bir zemin hazırladık. Ege’deki otomovcileri bu fırsatı yakalamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Üyelerimizi küresel pazarlara entegre etmek için çalışıyoruz

EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun da Türk otomotiv sektörünün geçen yıl 37 milyar 211 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu büyük başarının içinde Ege Bölgesi’nin payını artırmak ve üyelerimizi küresel pazarlara daha güçlü bir şekilde entegre etmek için çalışıyoruz. Autopromotec Bologna 2025’te kendi standımız yer alacak. Hem EGOD’u hem de üyelerimizi uluslararası arenada temsil edeceğiz. Türk otomotiv endüstrisinin global liderliğine katkı sağlama vizyonumuz doğrultusunda, üyelerimizin uluslararası ticarette daha etkin rol almasını desteklemeye devam ediyoruz. Autopromotec Bologna 2025 iş birliği, bir fuar katılımından öte, sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırma yolundaki önemli bir adım” dedi.