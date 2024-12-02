EGOD Başkanı Mehmet Torun: “Otomotivde değişimi yakalayamayanlar yok olacak”

Ege Otomotiv Derneği (EGOD) her alanda yaşanan hızlı değişimin otomotiv sektörüne yansımalarını ve üyelerine etkilerini ortaya koymak için Otomotiv 2035 başlığı ile başlattığı seminerler dizisinin ilkini gerçekleştirdi. EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, “Bu çağda değişimi yakalayamayanlar yok olacak. Çinli firmalar her gün 38 patent başvurusu yapıyor. Dönüşen dünyada ancak kendimizi dönüştürerek ayakta kalabiliriz” dedi.

Teknolojideki hızlı dönüşümün sektörü de dönüştürdüğünü dile getiren Torun, “Otomobiller bugün artık teknolojik tekerlekli cihazlara dönüştü. Üyelerimizin bu hızlı dönüşüme ayak uydurması için yol gösterici olmak istiyoruz. Bu çağda değişimi yakalayamayanlar yok olacak” dedi.

Mehmet Tiryaki: “Tehditler ve fırsatlar bizi bekliyor”

Gelecek 10 yılda sektörlerinde büyük bir değişim yaşanacağına dikkat çeken Tirsan Kardan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, yeni nesil araçların payının hızlı bir şekilde yükseleceğini dile getirdi. ABD başkanlığına seçilen Donald Trump ile birlikte dünyada küreselleşmenin yavaşlayacağını ve yeni blokların oluşacağının altını çizen Tiryaki, “Tehditlere rağmen fırsatlar da olacak” dedi.

Abdullah Baysak: “Stratejik hedefler konulmalı”

Türkiye’nin dünyada ilk 10 ekonomi arasına girme hedefine göre, üretime destek verilmesi gerektiğini söyleyen Terbay Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, 2035 hedeflerine ulaşmak için Türkiye’nin otomotiv başta olmak üzere her alanda stratejiler belirleyerek yol alması gerektiğine dikkat çekti.

Selami Özpoyraz: “Çin’le rekabet zor”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz da otomotiv sektörünün çok hızlı dönüştüğüne dikkat çekerek, yeni dönemde ayakta kalabilmek için çok ortaklı büyük işletmelere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Özpoyraz, Çinli firmaların 20 milyon araç ürettiğine işaret ederek, elektrikli araçlar konusunda Çin ile rekabet etmenin çok zor olduğunu anlattı.

Mehmet Karakoç: “Sektör hızla dönüşümünü sağlamalı”

Elektrikli araç üretiminin 5 yıl daha hızlı bir şekilde gelişeceğini söyleyen Bakırcı Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karakoç, teknolojik değişim ile birlikte otomotiv sektörünün de baştan aşağıya değişeceğinin altını çizdi. Karakoç, “Türkiye’nin elektrikli araçlarda BYD ve Tesla ile rekabet etme şansı yok. O araçlarda yüzde 30 maliyet avantajı var. Sektörün hızla dönüşümünü sağlaması gerekiyor” diye konuştu.