Ek vergi otomobil 500 bin TL zamlanacak mı? Hangi otomobiller 500 bin lira zamlanacak? soruları otomobil hayali kuranların gündemini meşgul ediyor. Can sıkan zam haberi sonrası bazı ilanlar da hareketlenme oldu. Peki şimdi ne olacak?

EK VERGİ OTOMOBİL 500 BİN TL ZAMLANACAK MI?

AB ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden getirilen binek otomobillere yönelik ek gümrük vergisi uygulaması yarından itibaren geçerli olacak. Düzenleme kapsamında konvansiyonel, hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25 ile 30 arasında değişen ek mali yükümlülükler getirilecek. Bu artışın, bazı otomobil modellerinde fiyatların 500 bin TL’nin üzerine çıkmasına neden olması bekleniyor.

Araç tipine göre ek vergi oranları:

Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + %25 (min. 6 bin dolar)

Plug-in Hibrit (PHEV): + %30 (min. 7 bin dolar)

Tam Elektrikli (BEV): + %30 (min. 8.500 dolar)

Bu ek vergiler, ÖTV ve KDV ile birleştiğinde araç fiyatlarını ciddi şekilde yükseltecek. Örnek olarak, matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir otomobil için ek vergi 250 bin TL olurken, ÖTV ve yüzde 20 KDV sonrası toplam fiyat artışı yaklaşık 540 bin TL’ye çıkabiliyor. Gerçek matrahlar daha yüksek olduğundan, toplam zam bu rakamın üzerine çıkabilecek.

HANGİ OTOMOBİLLER 500 BİN LİRA ZAMLANACAK?

Hangi modeller etkilenecek?

Honda: Civic, Jazz, CR-V, HR-V dahil neredeyse tüm modeller

Toyota: Yaris ve Corolla Hatchback hariç diğer modeller

Nissan: X-Trail

Lexus: LBX, NX, RX ve LM

Sektör kaynaklarına göre firmalar, bazı modellerdeki fiyat artışını sınırlayabilmek için çeşitli yöntemlere başvurabilir. Bunlar arasında, ek vergiden etkilenmemek adına AB ülkeleri üzerinden tedarik yapma, maliyeti dengelemek için üretici ya da distribütör kar marjından feragat etme ve farklı pazarlardan daha uygun koşullarla araç temin etme gibi seçenekler öne çıkıyor.

Buna rağmen birçok modelde fiyat artışının 500 bin TL’nin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Bu durum, markaların hızlı bir şekilde yeni tedbirler geliştirmesini zorunlu hale getiriyor.