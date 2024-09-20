Elektrikli araç ithalatında düzenleme: Hibrit ve plug-in araçlara servis şartı

Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre bazı elektrikli ve haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında yetkili servis zorunluluğu getirildi.

7 bölgede en az 20 yetkili servis zorunluluğu

Tebliğe göre 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran bu araçların bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.