Elektrikli araç rekabeti kızıştı

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, dünyanın en büyük elektrikli araç (EV) pazarı Çin’de yatırımlarını azaltacağını duyurdu. Şirketin CEO’su Jim Farley “Batılı otomobil üreticilerinin Çin’deki yerli EV rakipleri karşısında kazanabileceğinin garantisi olmadığına” dikkat çekti ve Ford’un sevkiyat araçları gibi ticari araçlara odaklanarak “daha az sermayeyi riske atacağını” söyledi. Financial Times’a konuşan Farley “Eğer Çin’de sadece yeni bir EV döngüsüne yatırım yaparsanız, batılı şirketlerin kazanacağının garantisi veya buna işaret eden bir veri yok” ifadelerini kullandı.

“EV’nin kazananı geleneksel üreticiler değil”

Volkswagen, Mercedes-Benz ve General Motors gibi üreticiler EV üretimini işlerinin odağına almış olsalar da Çin’de yerli rakipler karşısında pazar payı kaybediyor. VW bu kaybedilen payı geri almak için Çin pazarındaki harcamaları artıracağını duyurmuştu. Ancak ABD’li Ford Farley’e göre geleneksel üreticiler EV pazarının kazananları değil ve şirket Çin konusunda geleneksel rakiplerinden farklı bir yol izleyecek.

“Çin’de EV pazarının galipleri geleneksel otomobil üreticileri değil. Kazanmakta olanlar BYD ve Tesla gibi, Great Wall, SAIC ve Changan gibi tüm EV markaları aslında” diyen Farley son bir kaç yıldır Çin’deki işlerini dikkatle izlediklerini ve şimdi stratejilerinin “çok daha az yatırım yapmak ve çok daha odaklanmış yatırım yapmak” olduğunu belirtti. Ford’un Çin’de 1.300 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı iddialarını ise Farley yanıtsız bırakmış.

“Batarya teknolojilerini anlamak için dinleme noktamız olacak” Farley’in Financial Times’a yaptığı açıklamaya göre Ford Çin pazarını “batarya teknolojilerini daha iyi anlamak için bir dinleme noktası olarak kullanacak”. Çin’i diğerleri gibi bırakmak istemediklerini belirten Farley “Çünkü (Çin’deki) batarya teknolojisi ve dijital kullanıcı deneyimi dünyada en iyileri arasında” ifadeleriyle pazarın güçlü yönlerine de dikkat çekti.

2016’dan bu yana Çin’deki pazar payı %50 eridi

Çin genelinde 8 tesisi olan Ford’un Changan, Lin Ho ve JMC gibi yerli oyuncularla ortak joint venture’ları bulunuyor ve şirketin Çin’deki pazar payı 2016’dan bu yana yarıya düştü. ABD’li grubun Çin’deki araç satışları 2022’de on yıldır ilk kez 500 binin de altına indi. Ancak şirket JMC ile birlikte üreteceği elektrikli vanları gelişen pazarlara ihraç etmeyi planlıyor.

“Rekabet için lityumu yerel olarak işlemek gerek”

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin arttığı bir dönemde bir çok otomotiv üreticisi hem Çin pazarına bağımlılığını azaltmaya çalışıyor hem de Biden hükümetinin Enfl asyonu Düşürme Yasası kapsamında sağladığı yatırım teşviklerinden faydalanmak amacıyla ABD’de EV yatırımları açıklıyor. Ford’un araçlarında Çinli batarya üreticisi CATL’nin lityum demir fosfat bataryaları kullanılıyor ancak bu Ford CEO’su Farley’e göre Ford’un ABD’den teşvik almasına bir engel oluşturmayacak.

Farley’in ABD’li üreticilerin rekabetçi gücü konusunda asıl dikkat çektiği konu ise lityum işleme kapasitesi: “Otomotiv tedarik zincirindeki en değerli şey lityum işleme. Bence asıl soru lityumu yerel olarak işleyip işlemeyeceğimiz”. Farley, Ford’un hem ABD’de veya serbest ticaret yapılan başka bir ülkede lityum işlemesi de dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi.

Çin otomotiv ihracatında Japonya’yı geçerek zirveye oturdu

Çin, 2023’ün ilk çeyreğinde otomobil ihracat hacmiyle Japonya’yı geçerek dünyanın en büyük otomotiv ihracatçısı konumuna geldi. Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının ilk çeyreğinde, ülkenin otomobil ihracat hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,1 oranında artarak 1 milyon 70 bin adedi bulduğu belirtildi. 2022 yılında otomobil ihracatı açısından dünyanın ilk sırasında yer alan Japonya, 2023 yılının ilk çeyreğinde yalnızca 954 bin adet araç ihraç etti. Çin Otomobil Üreticileri Derneği (CAAM) Başmühendis Yardımcısı Xu Haidong, yaptığı açıklamada otomobil ihracatının hızla artmasının, Çin’de üretilen otomobillerin rekabet gücünün yükselmesi anlamına geldiğini söyledi.

Macaristan’a 3 milyar Euro otomotiv yatırımı yapacak

Çin Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, hafta başında Pekin’de Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile görüşmesi sonrası Çin’in gelecek dönemde Macaristan’ın otomotiv sektörüne 3 milyar Euro yatırım yapacağını söyledi. Szijjarto bu yatırımın Macaristan’ın Orta Avrupa’daki favori yatırım destinasyonu konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Szijjarto ziyareti sırasında 5 büyük Çinli otomotiv şirketi ile görüşmeler yaptı ve bunlardan dördü Macaristan’ın Alman üreticilere tedarik sağlayan elektrikli araç sektörüne yatırım yapacak. Ülkesinin 2022 sonu itibariyle bölgede en fazla Çin yatırımı çeken ekonomi olduğunu belirten bakan “Çin’i bir tehdit olarak etiketleyen tutuma karşıyız. Bizim konumumuz bir ticaret ortağı olarak Çin’le işbirliğinde çok büyük fırsatlar olduğudur” ifadelerini kullandı. Szijjarto ülkesinin Avrupa Birliği’nin Çinli şirketleri içeren yaptırım listesine destek vermeyeceğinin de sinyalini verdi.