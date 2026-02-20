Elektrikli araç sahiplerinin beklediği düzenleme kabul edildi

Elektrikli araç şarj hizmetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin kabul edildiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz tarafından açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre, işletmeciler AC üniteler için tek fiyat, DC üniteler için tek fiyat belirlemekle yükümlü olacak. Böylece kullanıcılar karmaşık tarife yapıları yerine daha net, karşılaştırılabilir ve öngörülebilir bir ücret yapısıyla karşılaşacak.

Öte yandan, şirketler artık belirli saatlerde veya belirli lokasyonlarda indirim uygulayabilecek. Bu düzenlemenin özellikle talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde daha avantajlı fiyatların oluşmasına imkân tanıyacağı ve rekabeti güçlendireceği belirtildi.

Ödeme kolaylığı kapsamında ise 1 Temmuz’dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak. Böylece kullanıcılar uygulama indirmeden veya üyelik oluşturmadan ödeme yapabilecek.

Şarj tüketimi rekor kırdı

Ocak ayında şarj istasyonlarındaki toplam tüketimin 60 gigavat-saati aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi. Geçen yılın aynı ayında bu rakamın yaklaşık 19 gigavat-saat seviyesinde olduğu, araç sayısında ise 400 bine yaklaşıldığı ifade edildi. Türkiye’de her yeni satılan 5 araçtan 1’inin elektrikli olduğu kaydedildi.

Soket sayısının 40 bine ulaştığı, bunun yaklaşık 22 bin 900’ünün AC, 17 bin 100’ünün DC olduğu aktarıldı. Bu verilerin elektrikli araç ve şarj piyasasının güçlü bir büyüme evresine girdiğini gösterdiği belirtildi.

Elektrikli araçlarda maliyet avantajı

Elektrikli araçlarda ortalama tüketimin 100 kilometrede 15-18 kilovat-saat seviyesinde olduğu belirtilirken, halka açık AC şarj ünitelerinde kilometre maliyetinin yaklaşık 1,4-1,8 lira, DC hızlı şarj ünitelerinde ise ortalama 2-2,4 lira aralığında gerçekleştiği kaydedildi.

Benzinli araçlarda 100 kilometrede ortalama maliyetin 400-450 lira, dizel araçlarda 300-350 lira, LPG’li araçlarda ise 280-300 lira seviyelerinde olduğu ifade edildi. Bu çerçevede elektrikli araçların özellikle AC şarj kullanıldığında belirgin maliyet avantajı sunduğu vurgulandı.

Tavan fiyat gündemde yok

Şarj hizmeti piyasasının serbest piyasa esasına göre işlediği belirtilirken, şu aşamada tavan fiyat uygulamasının gündemde olmadığı ifade edildi. Bununla birlikte piyasa dengesinin bozulduğu durumlarda gerekli çalışmaların yapılabileceği bildirildi.

2035 projeksiyonu

Elektrikli araç ekosistemindeki ivmenin Türkiye’nin ölçek büyütme dönemine girdiğini gösterdiği belirtilirken, 2030’da elektrikli araç sayısının 1,5-2 milyon bandında, 2035’te ise 4 milyonu aşan seviyeye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Yeni düzenlemeyle şarj hizmetleri piyasasının daha şeffaf, daha rekabetçi, daha güvenli ve kullanıcı odaklı bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı ifade edildi.