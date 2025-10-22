Elektrikli araç üreticisi Tesla 13 binden fazla aracı geri çağırıyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla, olası bir batarya bağlantı arızası nedeniyle binlerce aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan belgelere göre, şirket Mart-Ağustos 2025 döneminde üretilen yaklaşık 8 bin Model Y SUV ve 5 binden fazla Model 3 sedan için geri çağırma süreci başlattı.

"Yüksek hızlarda ciddi kaza riskine neden olabilir"

Tesla, sorunun batarya paketindeki bir bağlantı bileşeninden kaynaklandığını, bu hatanın ise araçların herhangi bir uyarı vermeden aniden güç kaybetmesine yol açabileceğini bildirdi. Nefes'in haberine göre şirket, bu durumun özellikle yüksek hızlarda ciddi kaza riskine neden olabileceğini de vurguladı.

Şirket bugüne kadar 36 garanti talebi ve 26 saha raporu aldığını, ancak herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm rapor edilmediğini bildirdi.

Etkilenen parçaların ücretsiz değiştirileceğini duyurdu

Tesla, araç sahiplerinin yetkili servislere çağrılarak etkilenen parçaların ücretsiz değiştirileceğini duyurdu. Şirket, konuya ilişkin medya sorularına ise henüz yanıt vermedi.

Geri çağırma, Tesla’nın son dönemde artan kalite ve güvenlik incelemelerine bir yenisini ekledi. NHTSA, geçtiğimiz ay 2021 model Model Y araçlardaki elektrikli kapı mekanizmasıyla ilgili olası güç sorunlarını araştırmaya başladığını duyurmuştu. Ayrıca Tesla, son aylarda piyasaya sürdüğü Cybertruck modeli için de yarım düzineden fazla geri çağırma gerçekleştirdi.