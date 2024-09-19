Elektrikli araçların pazar payı daralırken, AB otomobil endüstrisinden acil çağrı

Yeni araç tescilleri Ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) genelinde yüzde 18,3 oranında keskin bir düşüş gösterirken, en büyük dört pazarda da satışların ciddi oranda azaldığı belirtildi. Almanya'da yüzde -27,8, Fransa'da yüzde -24,3, İtalya'da yüzde -13,4 ve İspanya'da -yüzde 6,5 oranında çift haneli kayıplar yaşandı.

Elektrikli araçların pazar payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43,9 ile daha da dramatik bir düşüş gösterdi. Bir yıl önce yüzde 21 olan pazar payları AB'de yüzde 14,4'e geriledi.

Son rakam, hem yeni otomobil satışları hem de elektrikli araçlar için olağanüstü olan ve her iki segmentin de yüzde 21 büyüdüğü Ağustos 2023 rakamlarıyla keskin bir tezat oluşturdu.

Bir bütün olarak ilk sekiz ay için rakamlar daha umut verici görünüyor. Yeni araç kayıtları geçen yıla kıyasla yüzde 1,4'lük mütevazı bir büyüme gösterdi. Fransa ve Almanya'daki satışlar geçen yıla kıyasla biraz daha düşük seyrederken, İspanya ve İtalya pazarları yeni araç satışlarında sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 3,8'lik artışlarla iyileşme gösterdi.

Acil eylem çağrısı

Avrupalı otomobil üreticileri, elektrikli araç satışları yavaşlarken, otomobil ve kamyonetler için CO2 emisyon azaltma hedeflerini karşılamaya yönelik 2025 son tarihinin yaklaşmasından endişe duyuyor.

Sektör, gelecek yıla kadar kilometre başına 95 gramlık toplam CO2 filo emisyonuna ulaşmak için gerekli geçişin sadece otomobil üreticileri için değil, ekonomi için de maliyetli olacağını söyleyerek, politika yapıcıları yardım için acil önlem almaya çağırıyor.

Avrupa merkezli 15 büyük otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticisini temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa otomobil endüstrisi Paris Anlaşmasını ve AB'nin 2050 ulaştırma karbonsuzlaştırma hedeflerini destekliyor ve araçları pazara sunmak için elektrifikasyona milyarlarca yatırım yaptı" denildi.

"Sıfır emisyonlu araçların üretiminde ve benimsenmesinde gerekli artışa ulaşmak için çok önemli koşullar eksik: şarj ve hidrojen dolum altyapısının yanı sıra rekabetçi bir üretim ortamı, uygun fiyatlı yeşil enerji, satın alma ve vergi teşvikleri ve güvenli hammadde, hidrojen ve pil tedariki. Ekonomik büyüme, tüketici kabulü ve altyapıya duyulan güven de yeterince gelişmedi" ifadelerine yer verildi.

Durum çözülmezse, otomobil üreticilerinin yaklaşık iki milyon otomobilin üretimini durdurmak ya da ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalmak zorunda kalacağı uyarısında bulunuldu.

ACEA, "2025 CO2 hedefleri için kısa vadeli bir rahatlama paketini görüşmeye hazırız" dedi.