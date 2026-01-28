Elektrikli araçta voltaj yükseliyor

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Türkiye otomobil pazarında, elektrikli dönüşümü hızlandı. ODMD verileri, elektrikli ve hibrit araçların pazar paylarında sert yükselişe işaret ederken, benzinli ile dizel otomobillerde belirgin bir gerileme dikkat çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025 yılında toplam otomobil satışları yüzde 10,6 artarken, artış oranları elektriklide yüzde 82, hibrit segmentinde de yüzde 63’e ulaştı. Satışlarda bu iki grubun toplam payı yüzde 44,9’a yükselerek benzinli otomobillerle başa baş seviyeye geldi.

TOGG, %20 payla segment lideri

Ocak–Aralık 2025 döneminde Türkiye’de elektrikli otomobil satışları yüzde 82 artarak 191.960 adet olarak gerçekleşti. Böylece elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 17,7’ye çıktı. Elektrikli araç pazarındaki büyümenin ana sürükleyicileri yerli üretici TOGG, küresel markalar Tesla ve BYD olurken, Avrupa merkezli üreticiler de rekabette ağırlığını artırdı.

Benzin ve dizel geriliyor

2025 yılında benzinli otomobil satışları yüzde 13,9 düşüşle 509.217 adede gerilerken, dizel segmenti yüzde 16,3 daralarak 80.346 adetle sınırlı kaldı. Otogazlı modellerde sınırlı da olsa artış görüldü. Buna karşılık hibrit otomobiller 295.378 adetle tarihsel zirveye çıktı. Hibrit satışları bir yılda yüzde 62,7 artış kaydederken, bu segmentin pazar payı yüzde 27,2’ye yükseldi.

AB'de elektrikli otomobiller benzinliyi solladı

Aralık ayında Avrupa Birliği genelinde gerçekleştirilen tam elektrikli otomobil satışları, benzinli otomobil satışlarının üzerinde kaydedildi. Sadece elektrikli değil, plug-in hibrit ve hibrit modellerin de etkisiyle alternatif yakıtlı araçların toplam satışlardaki payı yüzde 67 gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Tesla'nın pazar payı düşerken, Çinli BYD rekor satış artışı yakaladı Volkswagen de büyümesini sürdürdü.

“2026’da elektrikli araç satışları 300 bin adedi geçer”

Bu yıl pazara 26 yeni elektrikli model sunulacağını belirten Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Platformu (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, “Tam elektrikli satışlarının 310 bine, toplam elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının ise 550 bin adede ulaşacağını öngörüyorum” dedi. TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 21 Ocak'ta Davos’ta Bloomberg’e verdiği bir demeçte 2026 yılı için satış hedeflerini 60 bin olarak açıkladı.

Trafikteki elektrikli araç sayısı, 370 bin adedi aştı

Pazardaki değişim, trafiğe kayıtlı araç parkına da yansıdı. Elektrikli araçların payı yüzde 1,1’den 2,1’e; hibrit araçların payı da yüzde 3,5’ten 6,1’e yükseldi. Böylece her iki grubun payı 1,7 kat artarak yüzde 6’yı aştı. TÜİK verilerine göre trafikteki elektrikli araç sayısı 370 bin adedi aşarken, hibrit araç sayısı da 700 bin adedi geçti.