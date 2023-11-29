Elektrikli araçta zayıf sipariş VW’ye zor kararlar aldıracak

Alman otomotiv devi Volkswagen yüksek maliyetler ve düşük verimlilik nedeniyle araçlarının rekabet gücünü kaybettiği uyarısında bulunarak, üzerinde çalışılan 10 milyar Euro'luk tasarruf programının personel azaltımını da içereceğini açıkladı. İşçilerinin bağlı bulunduğu sendikalarla görüşme halinde olduğunu açıklayan şirket, EV’ye geçişi finanse etmek için yeterli kâr elde edilmediğini duyurdu.

VW Grubu’nun amiral gemisi kabul edilen Volkswagen markasının başkanı Thomas Schäfer’in sendika temsilcileriyle yaptığı toplantıda “otomobillerimizden elektrikli araçlara geçişi ve kendi geleceğimizi bağımsız olarak finanse etmeye yetecek kadar kâr elde etmiyoruz” dediği belirtildi.

"Artık rekabetçi değiliz"

Schäfer şirket içinde paylaşılan ve Reuters tarafından görülen bir dokümanda "İdari giderlerimiz çok yüksek, fabrikalarımız yeterince verimli değil ve maliyetlerimiz rekabet ortamının çok üzerinde. Sahip olduğumuz yapı, süreçlerimiz ve yüksek maliyetlerimiz nedeniyle artık Volkswagen markası olarak rekabetçi değiliz" dedi.

VW insan kaynakları kurulu üyesi Gunnar Kilian, personel azaltımının kısmi veya erken emeklilik anlaşmaları yoluyla sağlanacağını söyledi. 10 milyar Euro'luk tasarruf hedefinin büyük bir kısmının personel azaltımı dışındaki önlemlerle elde edileceğini ve tüm ayrıntıların yıl sonuna kadar belirleneceğini ifade eder Kilian, "Sonunda şirket içinde iyi sonuçlar almak için ihtiyaç duymadığımız, yük olan şeyleri denize atacak kadar cesur ve dürüst olmamız gerekiyor" dedi.

Şirket daha önce iş gücünü azaltmak için "demografik eğriden" yararlanmayı planladığını açıklamış ve 2029 yılına kadar işten çıkarma yapmayacağının sözünü vermişti.

Piyasa giderek daha fazla rekabetçi hale geliyor

VW haziranda, BYD gibi Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya yönelmesiyle birlikte giderek daha rekabetçi hale gelen elektrikli araçlar pazarında kâr marjlarını artırmak amacıyla 2026 yılına kadar maliyetlerini 10 milyar Euro azaltmayı planladığını duyurmuştu

Schäfer önceki gün yaptığı açıklamada, "özellikle elektrikli otomobiller için gelen siparişlerin beklentilerin altında olduğunu" söyledi. Aynı zamanda Porsche, Audi ve Škoda markalarının da üretimini yapan grup ülkenin güçlü sendikaları tarafından yakından korunan oldukça büyük bir işgücüne sahip.

Eski VW grubu CEO'su Herbert Diess'in, şirketin Almanya'daki 230 bin kişilik işgücü içinde en az 30 bin fazla çalışana sahip olduğunu iddia etmesinin ardından geçen yaz aniden istifa etmesinde sendikalarla yaşanan çatışmalar da etkili olmuştu.