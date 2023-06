Elektrikli otomobil, 100 saat aralıksız ilerleyerek rekor kırdı

İsrailli girişim Electreon, bunun bir binek elektrikli aracın şimdiye kadar durmaksızın gittiği en uzun süre ve mesafe için yeni bir dünya rekoru olduğunu, arabanın 1942 kilometreyi 100 saatin biraz üzerinde bir sürede kat ettiğini öne sürüyor.

Gösteri, Electreon'un Kablosuz Elektrikli Yol teknolojisiyle donatılmış bir pistin etrafında daireler çizen, özellikle modifiye edilmiş bir Toyota RAV4 kullanılarak tamamlandı.

Girişim, menzil kaygısı, yavaş şarj süreleri ve batarya boyutu da dahil elektrikli araç kullanımının önündeki yaygın temel sorunlardan bazılarını teknolojisinin çözebileceğini iddia ediyor.

Electreon'un onursal başkanı Reuven Rivlin, "Bu 100 saatlik kesintisiz sürüş rallisinin amacı, Kablosuz Elektrikli Yol teknolojisinin, elektrikli araçların minimum bataryayla süresiz olarak sürülmesini sağlayan sınırsız teknik potansiyelini göstermekti" dedi.

5 gün süren sürüşte 56 farklı sürücü görev aldı ve araç sadece sürücü değiştirmek için anlık olarak durduruldu.

Martta Toyota'yla bir anlaşma imzalayan Electreon, araçlar için kablosuz şarj teknolojisini Japon otomotiv şirketiyle birlikte geliştirmeyi planlıyor.

Electreon CEO'su Oren Ezer o tarihte, "Bu ortaklık, kablosuz şarjı çeşitli ve geniş bir sürücü yelpazesi için erişilebilir hale getirecek ve elektrikli araçların şarj edilmesinde uygun maliyetli, temiz bir çözüm olarak kablosuz şarjın birçok faydasını ve elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada bir katalizör olduğunu gösterecek" demişti.

