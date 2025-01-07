Elektrikli otomobil pazarında zirve değişti: Artık Almanya ilk sırada değil

İçten yanmalı otomobiller yerini artık elektriklikli otomobillere bırakmaya başladı. 2023 sonrası bu alanda rekabet yoğunlaşırken, Tesla, BYD, Chery ve birçok marka yükselişe geçti.

Elektrikli otomobil pazarında en fazla paya sahip ülkelerden Almanya ise, otomobillerin kalbi olan pazarlardan biriydi. Ancak son raporlar, artık Almanya’nın elektrikli otomobil pazarında birinciliği kaybettiğini ortaya koyuyor.

İNGİLTERE, ALMANYA’YI GERİDE BIRAKTI

Alman Motorlu Taşıt Otoritesi tarafından açıklanan veriler, Almanya'daki elektrikli araç tescillerinin 2024 yılında çeyrekten fazla düşüşle 380.600 araca düştüğünü, aynı dönemde İngiltere'deki elektrikli araç tescillerinin ise %21 artışla 382.000 araca ulaştığını gösteriyor.

Birleşik Krallık'ta elektrikli araç satışlarındaki artışın, otomobil üreticilerinin ülkenin elektrikli araç satış gereksinimlerini karşılamaya çalıştığı politikalarla ilgili olduğuna, yani saf elektrikli araç satışlarının Birleşik Krallık'taki toplam satışların %22'sini oluşturması gerektiğine dikkat çekti. Otomobil üreticileri, düzenlemelere uymamaları halinde araç başına 15.000 pound'a kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak .

Almanya'da elektrikli araç satışlarındaki keskin düşüş, esas olarak elektrikli araç sübvansiyon programının erken sonlandırılmasından kaynaklanıyor.

Almanya, 2019 yılında toplam elektrikli araç satışlarında Norveç'i ilk kez geride bırakarak Avrupa'nın en büyük elektrikli araç pazarı oldu ve bu konumunu korudu. Ancak, Norveç halen dünya çapında elektrikli araçların en yüksek pazar penetrasyonuna sahip ülke durumunda. 2024 yılında Norveç'te ilk kez tescil edilen yeni binek otomobil satışları yaklaşık 128,700 adetle %1.4 oranında büyüdü ve bunların 114,400'ü tamamen elektrikli araçlardan oluştu. Bu da elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payının %89 gibi çarpıcı bir seviyeye ulaştığını gösteriyor.