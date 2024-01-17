Elektrikli otomobiller Avrupa’ya pasaportla girecek

Avrupa Birliği, Avrupa dışından gelecek elektrikli otomobiller için pil pasaportlu olma zorunluluğu getirdi.

Kural, Şubat 2027’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılan otomobilleri kapsayacak.

Elektrikli otomobiller çalışma sırasında sıfır karbon salınımı yapıyor olsa da bataryalar çevresel atık teşkil ediyor.

Aracın pil pasaportlu elektrikli otomobil olması, üretim öncesi hammaddelerin kaynakları ve doğası hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kapasite gibi üretim sonrası ayrıntıları ortaya çıkaracak.