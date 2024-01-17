Elektrikli otomobiller Avrupa’ya pasaportla girecek
Çevresel konularda yaptırım kararları alan Avrupa Birliği, elektrikli otomobiller için de bir karar uygulayacak. Buna göre, Avrupa dışından gelecek elektrikli otomobiller için pil pasaportlu olma zorunluluğu getirilecek.
Avrupa Birliği, Avrupa dışından gelecek elektrikli otomobiller için pil pasaportlu olma zorunluluğu getirdi.
Kural, Şubat 2027’den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılan otomobilleri kapsayacak.
Elektrikli otomobiller çalışma sırasında sıfır karbon salınımı yapıyor olsa da bataryalar çevresel atık teşkil ediyor.
Aracın pil pasaportlu elektrikli otomobil olması, üretim öncesi hammaddelerin kaynakları ve doğası hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kapasite gibi üretim sonrası ayrıntıları ortaya çıkaracak.