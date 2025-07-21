Elektrikli otomobillerde ÖTV artacak mı?

Otomobili olanları ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı.

İçten yanmalı motora sahip araçlarda ÖTV dilimleri yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişiyor. Şu anda satışta olan içten yanmalı otomobiller için herhangi bir değişiklik olmazken pick-up tarzı araçlarda ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye yükseldi.

Pick-up'ların fiyatlarında büyük değişimler olması beklenirken elektrikli otomobillerde de düzenleme yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi.

Elektrikli araçların ÖTV'leri değişecek mi?

Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 10, motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1 milyon 450 bin lirayı elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 40, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 50, motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1 milyon 350 bin lirayı aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı ise yüzde 60 olarak uygulanıyor.

NTV'de yer alan habere göre bu oranların değişmesi ihtimali göz önünde bulunduruluyor.

ÖTV oranı neye göre belirlenecek?

Elektrikli araçlarda ÖTV oranı batarya kapasitesi, menzil ve motor gücüne bağlı olarak belirlenecek.

Büyük bataryaya sahip, uzun menzilli ve yüksek beygire sahip elektrikli araçlarda ÖTV'nin de yüksek olması bekleniyor.

Togg'un fiyatı değişir mi?

Elektrikli araçların genelde kısa menzillilerinin batarya kapasitesi 50 kWh civarında bulunuyor. Togg T10X'in standart menzile sahip aracının bataryası 52.4 kWh iken uzun menzilli olanında kapasite 88.5 kWh'a yükseliyor. Togg'un tüm modelleri 218 beygir güç üretiyor. Standart menzilli Togg'la 314 kilometre menzil bulunurken uzun menzillide bu rakam 523 kilometreye çıkıyor.

Ayrıca piyasaya çıkması beklenen Togg T10F ve Togg T10X 4More'un da fiyatları merakla bekleniyor.

Togg fiyatlarına uzun süredir zam yapmadı ve yüksek tutarda uygun koşullarda kredi imkanı sağlıyor. Yapılacak ÖTV düzenlemesiyle birlikte Togg'un fiyatında da artış olabileceği öngörülüyor.