Elteks, eldivenlerin daha dayanıklı olması için çalışıyor

ALİ ŞAHİN

BURSA - Yaklaşık 30 yıllık kalite açısından üstün kalıcılar ve Avrupa standartlarına uygun koruyucu eldivenler ürettiği Elteks'in, modern tesislerinden çıkan ürünler ile otomobile zarar verme, kauçuk işlemesinde, inşaat, demir ve çelik çıkarma, madencilikte, kimya alanında ve aynı şekilde birçok atölyede kullanılıyor .

İç piyasanın yanı sıra ihracat konusunda da faaliyet yürüttüklerini sağlayacak Elteks Eldiven İşletme Müdürü Sahir Erol, mevcut ihracat pazarlarının Almanya, Yunanistan ve İngiltere olduğunu ve buna odaklandıklarını söylerken, “Yurtdışında yaklaşık 25 yıldır hiç kopmadığımız bir müşteri portföyümüz bulunuyor. Türk malına, Elteks ürünlerine koruyucular. Önce insan sağlığı diyen, kaliteli ürün isteyen firmalara ürün veriyoruz. Avrupa'yı da potansiyel bir pazar olarak görüyor bu doğrultuda da gerekli çalışmaları yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Gelişen teknoloji ile birlikte Ar-Ge'ye de önemli bir miktar yatırım yapan müşteriler olan Sahir Erol, “Eldivenlerin kullanım ömürlerini uzatmak için çalışıyor. Ayrıca ele tam uyum sağlayan bir eldiven üzerinde de yaşıyorlar” dedi.

Kokusuz eldiven ürettiklerini belirten Erol, “Ürettiğimiz eldivenlerin hiçbirinde kokuya rastlanmadı. Müşterilerimize daima yenilikçi, emniyetli ve güvenilebilecek sunabilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklandık. Üretim konusunda da oldukça titiziz. Eldivenlerin kullanım amaçlarına ve kullanan işçiye uygun olması gerektiğini bildiğimiz için buna uygun hareket ediyoruz. Elteks olarak bu nedenle üstün nitelikli farklı kullanım amaçları için geniş bir iş güvenliği eldivenleri ürün yelpazesi ve aynı şekilde tamamen bireysel taleplere göre seri halde üretilen özel imalatlar sunuyoruz” diye konuştu.

“Sektöre yenilik katıyor”

CE direktifleri gereğince ve en modern Avrupa endüstri standartlarına göre imal eden Elteks markalı eldivenler ayrıca OEKO-TEX® Standard 100’ün katı test kriterlerine göre sertifikalandırılmış olup cildi tahriş etmediği OEKO-TEX® Standart 100 ile test ediliyor. Aylık 150 bin çift üretim kapasitesiyle 7-8-9-10 numara seri imalat, 5-6-11 numaralarda da özel imalat olmak üzere 16 çeşitten oluşan ürün gamı bulunan Elteks; birçok sektöre hitap eden yüzde 100 pamuklu kumaştan, mekanik ve kimyasal risklere karşı korumalı nitril kaplı sanayi eldivenleri üretiyor.

Elteks eldivenleri özelliklerine göre: inşaat ve tamir işleri, hafif metal işleri, ağır metal işleri, nakliye işleri, tarım, ambalaj, kalite kontrol, yağlı ortamlar, kaynak, kanal çalışmaları, boya endüstrisi, kum püskürtme çalışmaları, kumlama tezgahları, boya işleri, dirsek ve omuza kadar olan işler, son kontrol, temizlik endüstrisi ve kimya gibi çok karmaşık sektörler ve işlerde kullanılır. Elteks; Endüstri ve iş dünyasındaki iş ortaklarını emniyet, fonksiyonellik ve konfor sağlayarak karşılayarak, teknolojik olarak mükemmel ve ürünlerle elde ediyor. Firma bir yandan da Ar-Ge'yi devam ettirerek sektöre yenilik katıyor.