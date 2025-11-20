Emre Özpeynirci'den ek vergi yorumu: Gelmeyecek otomobile zam olmaz

22 Eylül 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile otomotiv ithalatına yönelik yeni vergisel düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı ülkeler dışından gerçekleştirilen otomotiv ithalatlarına ek mali yükümlülük uygulanmasına karar verildi.

60 günlük geçiş süresinin sonuna yaklaşılması ise ithal otomobillere vergi konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci de kamuoyunda yeni dönemde tüm ithal otomobillere ek vergi getirileceğine yönelik yanlış bir algı oluştuğunu aktardı.

Özpeynirci, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şunları paylaştı:

“Gelmeyecek otomobile zam olmaz…

Son günlerde “22 Kasım’dan sonra otomobillere büyük zam geliyor” başlıklı haberler dolaşıyor.

İnsanlar da doğal olarak merak edip tıklıyor.

Ama gerçek çok daha basit:

- Ek %25 gümrük vergisi, sadece Japonya, Güney Afrika, Meksika, Tayland gibi Gümrük Birliği’nde olmayan ve STA imzalanmamış ülkelerden gelen araçları kapsıyor.

- Bu ülkelerden gelen modeller ise zaten yüksek vergiler yüzünden Türkiye’ye getirilmeyecek ya da çok sınırlı gelecek.

Yani özetle: Türkiye’ye gelemeyecek bir otomobile zam gelmez.”