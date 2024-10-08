En uzun menzilli elektrikli otomobil: Yeni Tesla Model 3 tanıtıldı. Tam 700 kilometre

Elektrikli otomobile talep artarken, bu alanda üretim yapan firmaların da satışları artmaya devam ediyor. Dünyada piyasa değeri en yüksek olan elektrikli otomobil devi Tesla, farklı modelleri ile pazardaki konumunu kimseye kaptırmıyor.

Şirketin en çok satan otomobillerinden biri olan Tesla Model 3 için şimdi de uzun menzilli versiyon piyasaya sürüldü. Yenilenen Tesla Model 3, piyasadaki en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak çıkış yaptı.

YENİ TESLA MODEL 3 YARI YOLDA BIRAKMAYACAK

Tesla’nın uzun menzilli Yeni Model 3 ürünü, bir önceki versiyona kıyasla önemli bir yükseltme aldı. Önceki versiyon 584 km menzile sahipken, güncellenen versiyon ise tam 700 kilometre menzile sahip. Bu aynı zamanda en uzun menzile sahip elektrikli otomobil olarak da kayıtlara geçti.

Yeni Model 3 uzun menzilli arkadan itişli versiyonu Birleşik Krallık'ta satışa çıktı. Teslimatlarına ise kasım ayında başlanacak.

Tesla Model 3’ün şu anda İngiltere’de dört farklı versiyonu var:

-Arkadan çekişli: 39.990 £, 318 mil WLTP menzili, 0-60mph hıza 5,8 saniyede

-Uzun menzilli arkadan çekişli: 44.990 £, 436 mil menzil, 0-60 mil/saat hıza 4,9 saniyede

-Uzun menzilli dört tekerlekten çekiş: 49.990 £, 390 mil menzil, 0-60 mil/saat hıza 4,2 saniyede

-Performanslı dört tekerlekten çekiş: 59.990 £, 328 mil menzil, 0-60 mil/saat hıza 2,9 saniyede

Amerika Birleşik Devletleri'nde satışta olan üç Model 3 model ise şöyle:

-Uzun menzilli arkadan çekişli: 29.990 dolar, 360 mil EPA menzili, 0-60 mil/saat hıza 4,9 saniyede

-Uzun menzilli dört tekerlekten çekiş: 34.990 dolar, 341 mil menzil, 0-60 mil/saat hıza 4,2 saniyede

-Performanslı dört tekerlekten çekiş: 42.490 dolar, 303 mil menzil, 0-60 mil/saat hıza 2,9 saniyede