EN YAKIT filo yönetimi ile maliyet avantajı sunuyor

“Özgürlüğe Yolculuk” sloganıyla hizmet veren EN YAKIT, filo yönetiminde de iddialı çözümler sunuyor. EN YAKIT’ın filo yönetimi şirketlerin filolarında bulunan elektrikli ve akaryakıt kullanan araçların tüketimlerini kolaylıkla takip etmelerine olanak tanıyarak, ihtiyaç duyulan çözümleri bir araya getiriyor. EN YAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses “Sunduğumuz hizmet, maliyetlerin optimize edilmesini, operasyonların verimliliğinin artırılmasını ve süreçlerin daha şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar. Kullanıcı dostu dijital araçlar ve otomatik tak ve şarj et teknolojisi ile desteklenen En Yakıt Filo Yönetimi, filonuzu kontrol altında tutmanın en modern yoludur” dedi.

Şenses EN YAKIT’ın filo yönetiminde öne çıkan özellikleri şöyle sıraladı:

1. ELEKTRİK VE AKARYAKIT TÜKETİM TAKİBİ: Filodaki her bir aracın hangi tarihte, ne kadar elektrik veya akaryakıt tükettiğini anlık olarak izlemek mümkün. Böylece tüm operasyonel süreçlerde şeffaflık artarken gereksiz harcamaların da önüne geçiliyor. Ayrıca araç bazlı analizlerle, hangi aracın ne kadar verimli çalıştığı gözler önüne seriliyor.

2. HARCAMA VE VERİMLİLİK KONTROLÜ: Araçların enerji tüketimleri detaylı şekilde raporlandığı için bu veriler üzerinden operasyonel düzenlemeler yapmak mümkün. Bu sayede gereksiz maliyetlerin önüne geçilir ve filo genelinde maksimum verimlilik sağlanır. Ayrıca şirketin enerji politikalarına uygun çözümler geliştirmeye yardımcı olur.

3. ONLİNE RAPORLAMA VE ANLIK VERİ ERİŞİMİ: Kullanıcılar ve operasyon yöneticileri, EN YAKIT’ın mobil uygulaması veya online platformları üzerinden araç bazlı raporlara anında erişebilir. Günlük, haftalık veya aylık detaylı analizlerle operasyon süreçleri sürekli olarak optimize edilebilir. Raporlama sistemi, ihtiyaca uygun özelleştirilebilir formatlarla çalışır.

4. TEK ÖDEME VE TOPLU FATURALAMA KOLAYLIĞI: Filonun elektrik ve akaryakıt tüketimi, tek bir toplu fatura altında birleştirilerek sunulur. Bu özellik, ödeme süreçlerinizi kolaylaştırır ve zaman yönetiminde büyük avantaj sağlar. Böylece tüm maliyetleri tek seferde takip ederek daha düzenli bir bütçe planlaması yapmak mümkün.

5. KURUMSAL AVANTAJLAR VE SADAKAT PROGRAMLARI: EN YAKIT, filo müşterilerine özel olarak sabit veya kademeli indirim avantajları sunuyor. Bu indirimler, operasyonel maliyetleri önemli ölçüde düşürürken, kullanıcıların markaya olan sadakatini de artırıyor. Ayrıca, filo müşterilerine yönelik özel kampanyalar ve ayrıcalıklar sayesinde uzun vadeli tasarruf ve memnuniyet sağlanıyor.



Neden EN YAKIT Filo Yönetimi?



* Tam Kontrol: Filonuzdaki her bir aracı detaylı bir şekilde takip edin.

* Kolay Yönetim: Dijital çözümlerle operasyonel süreçlerinizi basitleştirin.

* Maliyet Avantajı: Sabit indirimler ve toplu faturalandırma ile tasarruf sağlayın.

* Geleceğe Uyum: Elektrikli araçlar için optimize edilmiş teknolojilerle yenilikçi bir filo

yönetin.

