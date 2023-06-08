ER-EL Makine, e-ticarette hedef büyüttü

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - ER-EL Makina, kalıp bağlama ve işleme sistemleri konusunda hizmet vererek, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 35’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor. 4 bin 500’ü aşan ürün çeşitliliğiyle isteğe bağlı iş parçasını bağlama sistemlerine özel proje bazlı fikstür imalatı gerçekleştiriyor. Yurtiçi ve yurtdışında uzun yıllardır bayilik ağı üretimlerinin satışını gerçekleştiren firma, savunma sanayi, otomotiv, beyaz eşya, ağır makine, silah sanayi ve pres tezgahı üreticileri olmak üzere sanayinin ve talaşlı imalatın birçok alanında tercih ediliyor. ER-EL Makina, her yıl üretim çeşidini artırarak yatırım ve istihdamda büyümeyi hedefliyor.

Mevcut kapasite ve toplam istihdam alanında sürekli artan bir çizgiyle daha sağlam adımlar atmaya devam ettiklerini belirten ER-EL Makina Genel Koordinatörü Maşide Doğdu, “2021 yılı pandeminin de etkisiyle beraber zorlu bir yıldı. Bu zorlu dönemde mücadeleye devam eden bir “Yerli Üretici” olarak ülkemizde kullanılan ürünlerin yine ülkemize kazandırılması gerektiği bilinci ile hareket ettik. Ayrıca sektörel ve üretim yakınlıkta olan MİKSAN Hızlı Bağlama Sistemleri firması satın alınarak bünyemize katıp ürün çeşitliliğimize eklemiş olduk. Bununla birlikte her geçen gün doğan ihtiyaçlar ve gelişen teknoloji ile birlikte kalıp bağlama sürelerinde kaybolan zamanı üretime dönüştürmek ilkesiyle “Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemini” üretim gamımıza katarak geliştirdik. Yaptığımız ve yapacağımız her bir ürün çeşidi için önceliğimiz kalitedir” dedi.

İhracatta Avrupa ülkeleri öne çıkıyor

Firmalar tarafından bağlama pabuçlarının, hızlı kalıp değiştirme sistemlerinin ve CNC yatay işleme kulelerinin ilgi gördüğünü söyleyen Maşide Doğdu, “Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 35’i aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılı için rotamızı Uzak Doğu’ya çevirdik. Özellikle e-ticaretle ihracatımızı artırmak için yeni projeler başlattık. İstihdam konusunda ise yatırımlarımız ara vermeden devam ettiği için aynı hızda yeni iş arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Bu noktada CNC parkurumuza aldığımız yeni tezgahlarımız ve artan vardiya ekibimizle daha da büyüdük. Büyüyen ve gelişen teknolojiye ve özellikle dijital dönüşümün bir parçası olmak bizim için önemli bir hedef. Tüm ekibimizle bu düşüncedeyiz. Üretim ve kaynak planlamada bulunan mühendis arkadaşlarımız sistemin işleyişinde aktif görev alıyorlar. İhracat sepetimiz oldukça çeşitli olduğu için her bölgenin ilgilendiği ürün grubu değişiyor. Bu sebeple birçok ülkede birden fazla satıcımız mevcut” diye konuştu.

Tasarım merkezi olma yolunda ilerliyor

Kalıp Yükleme Tablası ve Hızlı Kalıp Değiştirme üst güvenlikli sistemi pazara sunduklarını belirten Doğdu, “Ar-Ge’ye yüzde 25’lik bütçe ayırdıklarını, ithal ikamesi olan yüksek güvenlikli ve teknolojik ürün kapsamında katma değerli sistemleri üretimimize kattık. Bu ürün gruplarının ithalatı mevcut. Kalıp Yükleme Tablası ve arabasıyla özellikle 1 ton altında kalan kalıp ağırlığındaki yükleri tezgaha kolaylıkla transferi sağlanıyor. Hızlı Kalıp Değiştirme hidrolik bir sistem olup, operatörün sıkma sökme komutu sadece kontrol panelinden yapılması ile çok kısa sürede ve emniyette tamamlanıyor. Bu Hidrolik Clampler kendi içlerinde oldukça çeşitli kullanım alanlarına sahip. 1-80 ton sıkma gücüne sahip bağlama ekipmanları ile pres ve enjeksiyon tezgahlarında her bir tezgaha proje bazlı kurulumunu gerçekleştiriyoruz” dedi. Doğdu, üretimin varlığının devam etmesi için, nitelikli eleman, hammadde ve tezgah bileşenlerine ulaşmanın sorunlarının çözülerek, devlet müdahalesinin olması gerektiğini vurguladı.

Anahtar teslim projelere talep var

Gelişen ve değişen teknoloji ile birlikte, 5-Eksen Hidrolik, Pnömatik ve Mekanik Mengene çeşitlerini artırdıklarını vurgulayan Doğdu, “Savunma sanayisinde, Aselsan Ankara ve yeni devreye alınan Aselsan Konya ile projelerimize TÜBİTAK ile işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca enjeksiyon tezgah parkuruna sahip firmalarımıza özel yazılımla Hızlı Kalıp Değiştirme Sistemi ile sensörlü pabuçlar ve PLC ekran ile bağlamayı devreye alabilecekler. Her bir adım güvenlik modu ile devam edecek. Ürünlerin de dijitalleşmesi, endüstride dijitalleşme konusunda ürün çeşidimizi ekliyoruz. Kurulum anahtar teslim projelerimiz otomotiv sanayisinde talep ediliyor” açıklamasını yaptı.