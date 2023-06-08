ERA Grup Alüminyum, hedefine otomotiv sektörünü aldı

ALİ ŞAHİN

BURSA- Henüz çok yeni bir firma olmasını sağlamak güneş enerjisi sektörüne neden olan ürünlerle çalışmayı sürdürmeken ERA Grup Alüminyum, mekanik işlemenin dışında üretim tesisini de kazanmak adına yeni yatırımını yaptı. 2021'den bu yana ayrılmayı önleyici ve GES panellerinin alüminyum çerçeveleri ile çatı kurulumlarındaki taşıyıcı cihazlardaki imalatını geride bırakan güvenilir ERA Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Köksal, “800 metrekarelik alanda yürüttüğümüz üretim yolculuğunda 2 yıl gibi kısa bir sürede önemli bir aşamaya kattık. GES panel çerçeveleri konusunda aylık üretim kapasitemizi artırırken büyüme ivmemizi de koruyoruz. Bu doğrultuda üretim yaptığımız NOSAB'daki 4 bin 400 metrekarelik fabrikamızdan Bursa OSB'deki 10 bin metrekarelik yeni tesisimize taşındık.

“Otomasyon ağırlıklı bir yatırım yaptık”

Yeni tesis ile birlikte Aylık 750 ton olan alüminyum işleme kapasitelerini 1200 tona çıkaracaklarını belirten Köksal, “Kurulumunu gerçekleştirdiğimiz alüminyum ekstrüzyon tesisi bize önemli bir üretim esnekliği getirecek. GES tarafında aylık 250 bin çerçeve üretir konuma gelirken bu sayıyı tam kapasiteye ulaşınca 500 bine çıkaracağız. Bunun yanı sıra alüminyum ekstrüzyon tesisi ile birlikte otomotiv başta olmak üzere farklı sektörlere de giriş yapacağız. Şu an 3 vardiya ve 150 kişilik ekiple yürüttüğümüz operasyonumuzda yeni tesis ile birlikte otomasyon konusunda da önemli yatırımlar hayata geçirdik. Bu süreçte rekabet gücümüzü korumak ve hata payını azaltabilmek adına teknolojiye uyum sağlamak oldukça önemliydi. Bir de yaşanan nitelikli personel sorununu düşünürsek bu yönde bir hareket büyüme ivmemizi korumak adına oldukça önemliydi. Teknolojinin üretim kısmında elimizi güçlendirecek ERP konusunda da anlaşmalarımızı yaptık. 2024 itibarıyla üretimden veri toplama teknolojilerini de sisteme dahil edip verimlilik çalışmalarına hız vereceğiz” diye konuştu.

“İhracatımızı yüzde 20’ye çıkaracağız”

Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları üretimi konusunda sektörün öncülerinden olduklarını belirten Köksal, “Şu anda üretimimizin yüzde 15’i ihracata gidiyor. İhracatta ise en temel kalemimizi Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları oluşturuyor. Bizim yıl sonu itibarıyla ihracat hedefimiz de üretim payımızı yüzde 20’ye çıkarmak. Bunun için özellikle fuarlar tarafında oldukça aktifiz. Ülkemizin sektördeki en büyük fuarlarından Solarex İstanbul ve EIF World Energy Congress&Expo’da katılımcı olarak yer alıyoruz. Ayrıca yurtdışı tarafında da Avrupa’nın en önemli etkinliklerinden InterSolar’da da katılımcıyız. Amerika pazarında yer almak için o bölgenin en güçlü fuarlarında da önümüzdeki yıllarda katılımcı olarak yer alacağız. Katılımcı olmasak da ulusal veya uluslararası bütün fuarlara gitmeye gayret ediyor ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yurtdışı tarafında distribütörlük anlaşmaları yaparak ilerlemenin bize önemli bir hız kazandırdığını görünce o taraftaki operasyonumuzu biraz bu yöne doğru çevirdik” ifadelerini kullandı.

“Batarya taşıyıcılar üretmek istiyoruz”

GES konusunda kendilerini ispatladıklarını belirten Ayşe Köksal, “Şimdiki hedefimiz otomotiv sektöründe kendimizi ispatlamak. Yatırımlarımızı bu yönde artırıp gelişimimizin önemli bir ayağını otomotiv üzerine yoğunlaştıracağız. Sahip olduğumuz geniş mühendis ekibi ile birlikte sektöre yenilikçi ürünler kazandırmak önceliklerimiz. İlk olarak titreşim takozlarının burçlarını üreterek yer almayı planladığımız otomotivde ana hedefimiz batarya taşıyıcı ekipmanların üretimini yapmak. Sanayi tarafında üretim yaparken de teknolojinin trendlerini görmek ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak enerji, makine ve otomotiv sektörlerinde başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Mesela bu nedenle bazı makinelerimizi kendimiz tasarlıyor ve üretiyoruz. Bu da bize önemli bir hareket avantajı sağlıyor” dedi.