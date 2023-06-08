Erbek Kalıp, yatırımı sürdürüp ihracat payını artıracak

ALİ ŞAHİN

BURSA - Bursa’da 15 yıl önce kurulan ve aradan geçen sürede 200 kişinin çalıştığı önemli bir üretici olan Erbek Kalıp, yakaladığı ivmeyi sürdürürken en son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarıyla başta otomotiv olmak üzere birçok endüstriye katkı sunmaya devam ediyor. Halihazırda 6 bin metrekarelik fabrikalarında üretim yaptıklarını belirten Erbek Kalıp Genel Müdürü Gençay Güngör, “Biz aynı zamanda bir diğer grup şirketimiz olan Steelplus’ın plastik kalıp enjeksiyon kabiliyeti ile birlikte otomotivde önemli üreticiler ile çalışıyoruz. Teknolojiye yaptığımız yatırımla yakaladığımız büyüme ivmemizi devam ettiriyoruz. Otomobillerin görsel parçalarını, aynalı ve lens grubundaki kalıpları, plastik iç trim parçaları gibi konularda faaliyet yürütüyoruz. Gerek tasarımda, gerek kalıp üretimi, gerek ise plastik parça üretiminde değişimin ve ilerlemenin öncüsü olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Firmanın Portekiz örneğinden yola çıkarak kurulduğuna vurgu yapan Güngör, “Biz de aynı kalitede üretim yapabilmek adına yola çıktık. Mükemmel sonucun ancak kaliteli işçilik ve malzemenin yanı sıra gelişmiş teknoloji ağı ile elde edileceğini biliyor ve ona göre çalışıyoruz. Aylık 150 ton plastik işleme kapasitemiz var. 0,5 mg’dan 3,5 kg’a kadar ürün basabiliyoruz. Ayrıca önemli bir pres hattına da sahibiz. Tesisimizin doğaya saygılı bir işletme olması adına önceliğimizi verimlilik olarak belirledik. Şu anda enerji sarfiyatımızı 5’te 1’e kadar çektik. Bünyemizdeki sadece elektrikli makine entegrasyonunu yüzde 70 seviyesine çıkarınca bu rakam daha da aşağıya inecek. Bu sürecin ardından da yenilenebilir kaynaklardan enerjimizi üretmek için yatırım yapacağız” diye konuştu.

“İhracat payımızı artıracağız”

Kalıp sektöründe projelerin uzun soluklu olduğunu hatırlatan Gençay Güngör, “2 yıl önce başladığımız projelerimiz halen devam ederken, Ar-Ge çalışmalarımız sonucu önemli bir üreticinin manuel olarak imal edilen bir parçasının otomasyonla üretimine başlayacağız. Ülkemizde önemli bir ithalat kalemi olan bu parça üretimimiz ile birlikte ihracata dönüşecek. Büyüme ivmemiz devam ederken ihracat pazarlarına da açılmak için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Daha önce katıldığımız fuarlarla birlikte ilk ihracatımızı yapmış olsak da aldığımız payı artırmak adına da çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle elektrikli araçların artan popülerliği, konvansiyonel otomobillere göre bir dizi değişikliği de beraberinde getirecek. Artan hafif parça talebi nedeniyle sektörde bizim gibi firmaların büyümesinin hızlanacağını düşünüyorum. Erbek Kalıp olarak Togg’un ekran çıtalarını ürettik ve bu alanda da imalat yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin kalıp konusunda Portekiz ile yarışır bir konuma geldiğini belirten ve sektördeki sorunlara değinen Güngör, “Tıpkı bazı makinelerde olduğu gibi kalıpta da kota uygulamasına gitmemiz gerekli. Bu kalıpların ana sanayi tarafından yarı mamul adı altında yurt dışından getirilmesi silsile halinde birçok sektöre zarar veriyor. Bugün sektördeki makinelerin yüzde 50 kapasite ile çalıştığını ve atıl kapasitenin çok fazla olduğunu gözlemliyoruz. Üreticimizin desteklenmesi ve Çin’e giden işlerin ülkemizde kalmasını sağlamalıyız. Bu şekilde sadece kalıp tarafında değil, birçok sanayi kuruluşlarımız güçlenirken istihdam konusunda da önemli bir kazanım sağlarız. Piyasadaki sadece fiyat algısını da yıkmamız gerekli. Çin fiyatına Avrupa standardı olmadığı için Avrupa’ya üretimi biz yapıyoruz” diye konuştu.

“Yeni sanayi alanlarında süreç şeffaf olmalı”

Mevcut alanlarının yetersi olduğunu ve en az 10 bin metrekarelik yeni bir alana taşıma planı yaptıklarını belirten Güngör, “Öncelikle Bursa olmak üzere yeni bir yer bulup 1-2 yıl içinde taşınma planımız var. TEKNOSAB için başvuru yapmıştık ama orda yer alamadık. Şimdi KOBİ OSB için de talep verdik. Ama beklentimiz BTSO’nun yeni sanayi alanları açılınca süreci şeffaf yönetebilmesi. Bu sadece bizim değil bütün Bursa sanayisinin önemli bir talebi. Bunun yanı sıra sanayici olmayanların OSB’de fabrikalar alarak üreticilerden yüksek kiralar talep etmesi de sürece zarar veriyor. Bugün artan enerji maliyetleri ile yarışan kiralardan bahsediyoruz ve bunun önlenmesi gerekli” dedi.