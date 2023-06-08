Ermetal’in OPTIMUM projesine ‘Mükemmellik’ ödülü

ALİ ŞAHİN

BURSA - İşlem hacminin yüzde 82’sini otomotiv oluşturan Ermetal Şirketler Grubu, ayrıca ofis mobilyaları ve gıda sektöründe de faaliyetlerine devam ediyor. Ermetal Otomotiv’in kuruluşunun ilk yıllarında kalıp ve Tofaş servisleri için yardımcı ekipmanlar ürettiğini belirten Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp, “Bugün gövde saç parçaları, Kaynaklı kompleler, Fiat-Tofaş’ın Doblo, F/Otosan’ın V710 projesinin direksiyon mili, dış görünüm parçaları gibi ürün grupları ile üretimi sürdürmekteyiz. Yerli-yabancı ana otomotiv sanayilerine Ford Otosan, Togg, O/ Renault, Renault-Fransa, Stellantis, Toyota’ya ana yan sanayi olarak hizmet vermekteyiz. Benzer müşterilere de plastik sektöründe Plasmot olarak yer almaktayız. Grup şirketleri olarak toplamda 1200 kişilik istihdam sağlıyoruz” diye konuştu.

Ermetal Otomotiv’in saç işleme kapasitesinin yaklaşık 50 bin ton civarında olduğunu belirten Süalp, “2023 yılı gerek Cumhuriyetimizin 100.yılı olması gerekse otomotiv de birçok yeni projenin yıl içerisinde devreye girecek olması nedeniyle bizleri heyecanlandırıyor. Kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse; Bu yıldan başlamak üzere; F/Otosan V710 projesi, bu projenin direksiyon mil üretimi, Togg yerli araç, Renault Grubun, Stellantis’in ihracata yönelik yeni projeleri ve daha sonraki yıllarda üretimleri başlayacak diğer projelerin anlaşmalarının tamamlanması ile 2030’a kadar gelecek planlamasını büyük ölçüde belirledik. Bu anlaşmalar sonucunda 2023 yılında yaklaşık 70 Milyon €, 2024 yılında 85 Milyon € ve bu değerin içinde direkt ihracat tutarı yaklaşık 25 Milyon € civarında olacak ki ihracat payı da genel ciro tutarının yüzde 20-25 seviyesinde olacak” diye konuştu. Üretimlerinin ana ham maddesinin saç olup yaklaşık yüzde 80 oranında yerli üreticilerden karşılandığını belirten Süalp, “Saç fiyatları genelde dünyadaki fiyatlar seviyesinde olduğundan ithal ürünlere karşı ülkemizdeki işçilik ücretleri, esnek üretim yapma yeteneği ve kalitemizle rekabeti sağlamaktayız” dedi.

“Yeni yatırımlar devam edecek”

Ermetal Otomotiv’in 2011’den bu yana onaylı bir Ar-Ge merkezi olduğunu hatırlatan Yesari Süalp, “Son iki yılda yurtdışı iş birliklerimizi geliştirerek uluslararası projelerde yer almaktayız. Örneğin 15 Eylül 2022'de, "ITEA Mükemmellik Ödülleri 2022 töreni" düzenlendi. Ermetal'in de ortak olarak yer aldığı OPTIMUM projesi "Mükemmellik" ödülüne layık görüldü. Diğer otomotiv şirketimiz Plasmot’ta TEYDEB ve TUBİTAK Projelerini başarıyla sürdürmektedir. Yıllar içerisinde gelişen ekonomik koşullara göre Ar-Ge’ye bütçemizden yüzde 3,5-4,5 arasında bir pay ayırıyoruz. Ar-Ge çalışmaları kapsamında patent, faydalı model gibi kazanımların yanı sıra yurtdışı yayınlarına da önem vererek yaptığımız çalışmaları yayınlayarak bilgimizi paylaşıyoruz. Ar-Ge çalışmaları gerek şirketimizin gelişimine gerekse müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yatırım planları hakkında da konuşan Süalp, “Yeni projeler nedeniyle yatırımlarımız da 2023-2024 yıllarını kapsayacak şekilde devam edecek. Bu kapsamda kaynak robot yatırımları en önemli payı alacak. Bununla birlikte fabrika içerisinde üretim ve lojistik alan düzenlemeleri, verimlilik ve sürdürebilirlik kapsamında ekipman yatırımlarımız olacak. Bu projeler ve yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 75-100 arasında çalışan istihdamımız da artacak” dedi. Ermetal Otomotiv olarak aracın gövde saç parçalarını ürettikleri için elektrikli ve otonom araçlarda da benzer parçaları imal edebileceklerini belirten Süalp, “Yerli ve milli aracımız Togg’a da bu kapsamda parçalar üretiyoruz. Yine F/Otosan’ın ve Renault grubunun elektrikli araçlarına da benzer parçaları temin ediyor ve yeni projelerinden de sürekli olarak yeni işler alıyoruz. Doğal olarak bu değişimi de şirketimizde üretim ve kalıp araçlarımızı geliştirerek uyum sağlıyoruz.