Eski Renault Türkiye CEO’su Hakan Doğu’dan kritik uyarı: Otomotiv sanayisi ciddi risk altında

Renault Türkiye’nin eski CEO’su Hakan Doğu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv sanayisindeki olumsuz gidişata vurgu yaptı. Doğu, hem ihracattaki azalma hem de yerli üretim oranlarının kayda değer şekilde düşmesinin, sektörün geleceğini tehdit eden ciddi riskler barındırdığını ifade etti.

İhracatta düşüş var

Doğu’nun açıkladığı verilere göre, 2024 yılında otomotiv ihracatı şu şekilde geriledi:

Otomobil ihracatı: %-1,4

Hafif ticari araç ihracatı: %-4

İç pazarda sıkıntı artıyor

Türkiye iç pazarında ise ithalatın baskınlığı giderek artıyor. Doğu, yerli üretim oranlarındaki düşüşü şu şekilde özetledi:

Otomobil pazarında: %30 yerli, %70 ithal (Yerli üretimde %-2,5 oran düşüşü)

Hafif ticari araç pazarında: %27 yerli, %73 ithal (Yerli üretimde %-19 oran düşüşü)

Toplamda Türkiye’nin iç pazarında ithal araç oranı %71’e ulaşırken, yerli üretim oranı %-6 oranında geriledi.

Küresel rekabetin etkileri

Hakan Doğu, mevcut tabloyu değerlendirirken küresel ve yerel ekonomik dinamiklere dikkat çekti. Doğu, İstanbul’da yemek yemenin Paris, Berlin ve Londra’dan daha pahalı olduğu bir döviz kuru seviyesinin, otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. Ayrıca şu noktalara dikkat çekti:

Avrupa’daki fazla üretim kapasitesi: Türk otomotiv sektörünü zorluyor.

Çin kaynaklı rekabet: Avrupa’daki tüm üreticileri sarsıyor.

Jeopolitik savaşlar: Ülkelerin üretimlerini kendi topraklarına çekme eğilimlerini artırıyor.

Elektrikli araç teknolojilerindeki geri kalmışlık: Türkiye’nin bu alanda gelişim kaydedememesi, sektörü daha da savunmasız hale getiriyor.

"Binlerce çalışanın ve şirketin geleceği risk altında"

Doğu, Türkiye’nin 50 yılı aşkın süredir kurduğu otomotiv sanayisinin bugüne kadar görülmemiş bir tehlike altında olduğunu belirtti. Binlerce çalışanın ve şirketin geleceğinin risk altında olduğunu ifade ederek, sektörün yapısal sorunlarının çözülmesi için acil önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.