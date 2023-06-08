"Estetikle harmanlanmış fonksiyonel ürünlerle sektörü takip ediyoruz”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Otomotiv sektörüne yüksek kaliteli krom, alüminyum, ABS, plastik ve karbon aksesuar imalatı gerçekleştiren Omtec, yeni fabrikasını devreye almasının ardından odağını fonksiyonel aksesuarlara çevirdi. 20 bin metrekarelik yeni fabrikalarının kendilerine önemli avantajlar sunduğunu belirten Omtec Pazarlama Müdürü Enis Özerdem, “Tamamen kendi öz sermayemiz ile inşa ettiğimiz yeni fabrikamızda üretime başladık. Özellikle 6 bin metrekarelik lojistik alanımız bize operasyonel hız anlamında büyük bir kazanç sağladı ve sevkiyat hızımız %60 oranında arttı. Ayrıyeten yeni tesis ile daha büyük hacimli işleri hayata geçirmek adına kapasitemizi artırabilme opsiyonunu da elde ettik. Yeni lokasyonumuzla birlikte Ar-Ge merkezi ve akredite laboratuvar kurmak için girişimlerimiz başladı. Bu konudaki en büyük hedeflerimizden birisi Ar-Ge’sini yaptığımız ürünlerin sertifikasyon aşamasındaki testlerini de bünyemizdeki tesislerde yapabilmek” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk 250 arasına girmek”

Üretimlerinin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirten Özerdem, “İç piyasada sadece OEM’ler ile çalışıyoruz. Bu da üretimimizin yüzde 20’sine denk geliyor. Ürünlerimizi yüzde 30 OEM, yüzde 30 yurtdışı iştiraklerimize kalan yüzde 40’ı da diğer yurtdışı müşterilerimize gönderiyoruz. Özellikle e-ticaret yatırımlarımız kapsamında da önemli bir ivme yakaladık ve 2022 yılının Eylül ayında Fransa’da da bir lojistik merkez kurarak Avrupa operasyonumuzu güçlendirdik. Yıllık döviz bazında yüzde 20 olan büyüme hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yakaladığımız yüzde 30 büyüdük. Yeni tesisin bize kazanımları gözle görülür bir hal almaya başlayınca büyüme rakamlarımızın daha yukarı çıkacağını öngörürken Bursa’daki 250 büyük şirket arasında yer almak istiyoruz” dedi. Otomobillerdeki taşıyıcı gruplar konusunda Ar-Ge yatırımlarını hızlandırdıklarını belirten Enis Özerdem, “Son 1 yılda 4 yeni ana ürün geliştirdik. Bu ürünlerin tamamı TÜV, ABE gibi uluslararası normları karşılayan testlerden başarıyla çıkarak sertifikalandırıldı ve piyasaya sunuldu. Bahsettiğim gelişmelerle birlikte OEM’e daha fazla hitap eden ve OEM’in dikkatini çeken bir firma haline gelmemiz çok sevindirici. Ford Otosan’ın ev sahipliğini yaptığı Tedarikçiler Zinciri 2023 Ödül Töreni’nde firmamızın Altın Yıldız ödülü ile taçlandırılması da bunun bir göstergesi. Bu yüzden daha kaliteli ve uluslararası normlara uygun biçimde sertifikalandırılmış ürünler ile piyasada bulunurken hedefimizi yıllık 20 ürüne sertifika almak olarak belirledik” ifadelerini kullandı.

“Enerjimizi GES’ten alıyoruz”

Sürdürülebilirlik konusunda da hassas davrandıklarına vurgu yapan Özerdem, “Son 1 yılda yaptığımız çalışmalarla birlikte karbon ayak izimizi yüzde 25 oranında düşürmüştük. Şimdi de çatı GES projemizi devreye aldık. Enerji ihtiyacımızın tamamını bu santralden karşılamaya başladık ve böylelikle karbon ayak izimizi de önemli oranda azalttık. Ayrıca ürünlerimizin sevkiyatında ve ambalajlanmasında da birtakım yenilikler yaptık. Plastik ve strafor kullanımını durdurup dönüştürülebilir ürünler olan kağıt ve kartonlar ile ürünlerimizi sevk etmeye başladık” dedi. Değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte taleplerin değiştiğini anımsatan Enis Özerdem, “Outdoor ürünlere ve fonksiyonel aksesuarlara olan talep artışı yaşanıyor. Biz de bu sebeple bu alana yönelik ürünler de geliştirmeye başladık. Mesela yakın zamanda piyasaya çıkacak bir SUV modelin yan basamaklarını biz üreteceğiz.” diye konuştu.

“Verimliliğimizi artırdık”

Yeni fabrika yatırımı ile paralel olarak teknolojiye de yatırım yaptıklarını belirten Özerdem, “Buraya taşınırken makinelerimizin de büyük bölümünü yeniledik ve otomasyon ağırlıklı bir yatırım yaptık. Gelecek yılki planlarımızda da yine otomasyona yönelik yatırım planlarımızı hazırladık. Bu yatırımlar ile teknoloji ile daha uyumlu bir hale gelirken yüzde 40’a yakın bir oranda verimlilik artışımız oldu. Bu da bize olumlu yansıdı. Bu yatırımlarımız istihdam konusunda küçülmemizi beraberinde getirse de akabinde oluşacak iş potansiyeli anlamında önemli bir avantaj sunacak. Yatırımlarımız da planlı bir biçimde devam edecek” dedi.