Farplas, müşterilerine inovatif çözümler sunuyor

SABİHA TOPRAK

KOCAELİ - 1968 yılında yedek parça satışıyla başlayan ve bugün dünya standartlarında bir otomotiv tasarım, üretim ve teknoloji şirketi olan Farplas’ta İcra Kurulu Başkanı Emin Ataç, “Müşterilerimize inovatif çözümler sunarken; geleceğin teknolojisi mobiliteyi, güvenilir, verimli ve uygun maliyetli hale getirmek için ileri teknolojileri üretim hatlarımızda uygulamaktayız. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olarak; Türkiye, Kore, Romanya ve Tayland’da bulunan 6 üretim tesisimiz, 3 Ar-Ge merkezimiz Bin 800 çalışanımız ile 50 yılı aşkın bir süredir otomotiv sektörünün önde gelen firmalarının çözüm ortağı konumundayız. Otomobil ile insanlar, Henry Ford’un devrim niteliğinde olan kitlesel üretim sistemiyle tanıştı ve otomobiller, herkes için ulaşılabilir hale geldi. Geçen zaman içerisinde; tükenen doğal kaynaklar, artan talep ve üretim hacimleri, otomotiv sektöründeki teknolojik gelişmeleri ve çevre regülasyonlarını zorunlu hale getirdi. Günümüzde ise bu sorunlara çözüm üretmek, akıllı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek için geliştirilen yeni teknolojilerin uygulanabilirlik süreci, ortalama 3 yıl gibi kısa sürelere indi. Sektörde faaliyet gösteren firmalar olarak; artan rekabeti, yeşil mutabakat gerekliliklerini, verimlilik artışını, kaynakların etkin kullanımını, idari ve teknik insan kaynağını optimize bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Aynı zamanda çevresel faktörleri ve yapay zekâ, nesnelerin interneti, bağlanabilirlik, batarya teknolojileri gibi mobilite ekosisteminin olmazsa olmaz gelişmelerinin de uygulayıcısı olmak durumundayız” dedi.

“Teknolojiye uyum sağlama becerisi önemli”

Farplas olarak geliştirdikleri ve dahil oldukları ileri seviye Ar-Ge projelerinin, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından fonlandığını belirten Ataç, “Yeni nesil yüksek performanslı, hafif ve sürdürülebilir ürünler üretmek; üretim teknolojileri geliştirmek ve döngüsel ekonomi adına inovatif projeler hayata geçirmek için teknoloji kurumları, endüstri ortakları, girişimler ve müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz. Bahsettiğim bu çalışmalar neticesinde; işlevselliği, tasarımı, güvenliği, satın alınabilirliği ve sürdürülebilirliği geliştiriyoruz. Otomotiv sektöründeki orta ve uzun vadeli üretim planlarının yerini, trendleri aktif olarak takip ederek küresel ve teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlama becerisi aldı. Biz de esneklik ve öngörü kabiliyetlerimizi, müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanarak üretim faaliyetlerimizi ve iyileştirmelerimizi planlıyoruz” dedi.

“Stratejik satın almalar yapıyoruz”

Otonom ve bağlantılı araçları, ulaşım amaçlı kullanılan drone’ları yakın gelecekte sokaklarda göreceğimizi belirten Ataç, “Farplas olarak geliştirdiğimiz, yatırım yaptığımız ve stratejik satın alma hamlelerinde bulunduğumuz yeni nesil hizmet ve ürünlerimizle, müşterilerimize her zaman daha iyisini sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmelerin hızına ve araç üreticilerinin açıklamalarına bakacak olursak, hepsinin sadece elektrikli ve hidrojen yakıtlı olan çevreyle dost teknolojileri kullanacağını söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, 3D baskılama, dijital ikiz, yapay zekâ ve elektrifikasyon teknolojileri de oldukça yaygın hale gelecek. Paylaşımlı, sürücüsüz, bağlantılı ve akıllı araçları son tüketiciye ulaştırmak için geliştirilen uygulamalar, otomotiv sektöründe kritik rol oynayacak” diye konuştu.