Fas, ürettiği ilk "yüzde yüz yerli" elektrikli aracını tanıttı

Fas, ürettiği ilk "yüzde yüz yerli" küçük elektrikli aracı "DİAL-E"yi tanıttı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ülkenin en büyük iş adamları derneği olan Fas İşverenler Konfederasyonu işbirliğiyle başkent Rabat'ta Ulusal Sanayi Günü etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Faslı “Neo Motors” şirketinin CEO'su Nesim Belhayyat, tanıtımı yapılan "DİAL-E" adını verdikleri ilk küçük elektrikli aracın yüzde yüz yerli imkanlarla geliştirildiğini söyledi.

Belhayyat, aracın bataryasının iki saatte tamamen şarj edilebildiğini, menzilin 150 kilometre olduğunu ve saatte 85 kilometre azami hız kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

DİAL-E adlı aracın 2026'da piyasaya çıkacağını belirten Belhayyat, Avrupa ve Amerika pazarlarının hedeflendiğine işaret etti.

Neo Motors'un CEO'su Belhayyat, yılda 10 bin elektrikli araç üretmeyi planladıklarını ve otomobilin açılış fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olacağını kaydetti.