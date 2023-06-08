Fenese, yatırıma 2023’te de ara vermedi

ALİ ŞAHİN

BURSA - Otomotiv sanayi için değişik boyutlarda ve şekillerde sac ve plastik parça üretiminin yanı sıra plastik kalıpları, metal parça kalıpları, kesme, delme, form verme, derin çekme kalıpları, prograsiv kalıplar ve kontrol fikstürü tasarımı ve imalatı yapan Fenese, yatırım istikrarını sürdürüyor. 1995’te kurulduktan sonra bugün 3 farklı lokasyonda 200’ün üzerinde personelle üretim yaptıklarını belirten Fenese Genel Müdür Yardımcısı Rıfat Gülseven, “Bıçak kalıpları ile başladığımız üretim maceramızda 2005 yılından itibaren otomotiv yedek parça üretimi konusunda da ciddi bir ivme kazandık. Şu anda yurtiçi ve yurt dışında birçok önemli firmaya ürün gönderiyoruz. İhracat yapan bir firmayız ve hem bıçakta hem de otomotiv kısmına asıl pazarımız Avrupa. Bunun yanı sıra ülkemizdeki önemli üreticiler olan Togg, Ford ve TOFAŞ’ın projelerinde kullanılan ürünlerimiz fazlasıyla mevcut. Direkt ana sanayiden ziyade Tier1’lara çalışıyoruz” dedi.

“Yeni makine ve GES yatırımı yaptık”

Halihazırdaki 3 lokasyonda toplam 8 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını belirten Gülseven, “Mevcut lokasyonlarımıza sığma konusunda problem yaşıyoruz. Bir yandan yeni yatırımlarımız sürüyor ama alan konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. TEKNOSAB’dan 30 bin metrekare bir alan talebimiz olmuştu ama ne yazık ki gerçekleşmedi. Halen daha bu konuda fizibilitemizi yapıyoruz. Uygun bir alan bulursak yatırım iştahımız hız kesmeden devam edecek. Geçen yıl toplamda 2 milyon dolar gibi bir yatırım yaptık. Bu yıl için de en az 2 milyon dolarlık bir yatırımı planlıyoruz. Yeni bir pres aldık onun kurulumu tamamlandı. Yurtdışından bir makine siparişimiz daha var önümüzdeki aylarda o da gelecek. Makine yatırımlarının yanı sıra çatılarımıza da GES kurmak için çalışmalar başladı. Tesis tamamlanınca tüketimimizin yüzde 70’ini karşılayacak. Ayrıca bir Ar-Ge merkezi kurmak için de fizibilite çalışmalarına başladık önümüzdeki süreçte onu da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Arsa maliyetleri yeni yatırıma engel”

Her sektörde olduğu gibi kendilerinde de en büyük problemlerden birisinin personel olduğunu belirten Rıfat Gülseven, “Eleman konusunda ciddi sorunumuz var. Sadece kalifiye eleman değil vasıfsız işçilerde de bu sorunu yaşıyoruz. Bununla birlikte son dönemde artan maliyetlerin getirdiği ciddi bir yük var. Sektörde karlılıklar ciddi oranda azaldı. Bu da yeni yatırım iştahını olumsuz manada etkiliyor. Fenese olarak sürekli bir biçimde büyüme planımızı devam ettirmek istiyoruz ve bunun önündeki en büyük engel alan problemi. Arsa ve kiralama maliyetleri ile inşaat giderleri çok yukarıya gitti. Yeni alanlar zaten oluşturulamıyor. Bizim ülke olarak üretimi ve yeni yatırımları teşvik etmemiz bunun için de arsa sorununu çözmemiz gerekli. Finansmana ulaşımı kolaylaştırırken üretim teşviklerini de artırmamız gerekli” dedi.

“Hedefimiz ‘İlk 250’ arasına girmek”

Üç fabrikada körük metalleri, bıçak ve çeşitli otomotiv yedek parça üretimi yaptıklarını belirten Rıfat Gülseven, “Biz aynı zamanda bir kalıphaneyiz. Kendi üreteceğimiz parçaların kalıplarını hazırlayıp, döküp, parçanın üretimini yapabilecek komplike bir yapıya sahibiz. Bıçak kısmında da direkt markamız yok ama birçok ünlü bıçak markasına yarı mamul olarak üretim yapıyoruz. Meyve-sebze, et ve şef bıçakları üretiyoruz. Otomotiv, süspansiyon ve körük sistemleri sektöründeki faaliyetlerimizi yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda arttırarak 2025 yılında BTSO ilk 250 firma arasında yer almak istiyoruz” diye konuştu.