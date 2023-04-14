Ferrari ile Samsung'dan iş birliği anlaşması

Samsung Display ve Ferrari, Ferrari'nin yeni nesil otomobilleri için yeni bir ekran çözümü geliştirilmesi amacıyla mutabakat anlaşması imzaladı. Samsung Display Başkanı ve CEO'su JS Choi ve Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Kore'deki Asan kampüsünde düzenlenen imza törenine katıldı.

Chip'te yer alan habere göre Samsung Display, Ferrari'nin yeni nesil lüks süper otomobilleri için yeni bir OLED çözümü geliştirecek ve Ferrari'nin dijital dönüşümünde önemli bir rol oynayacak.

Ferrari CEO'su "Samsung Display ile yaptığımız bu stratejik ortaklık sayesinde yeni nesil modellerimizin dijital ortamında önemli bir adım atacağız," dedi.

JS Choi ise, Samsung Display'in Ferrari ile yaptığı bu ortaklığı şöyle değerlendirdi: "Güçlü yönlerimizi süper otomobil alanına uygulamak ve otomotiv OLED pazarındaki konumumuzu güçlendirmek için heyecan verici bir fırsat sağlayacağından eminim."