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Ferrari'den gümrük vergisi hamlesi: Fiyatları arttıracak

Ferrari, ABD'deki ek gümrük vergileri nedeniyle 2 Nisan'dan sonra ithal edilecek bazı otomobillerinin fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ferrari'den gümrük vergisi hamlesi: Fiyatları arttıracak
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Ferrari'den yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa Birliğinde (AB) üretilen otomobillere ABD'de ek gümrük tarifeleri getirilmesiyle ilgili olarak şu anda mevcut olan ön bilgilere dayanarak ticari politikasını güncelleyeceği belirtildi.

ABD'deki bayi ağı ile koordineli olarak 2 Nisan'dan sonra ithal edilen tüm modellerin fiyatlarının en fazla yüzde 10 artırılacağı aktarılan açıklamada, 2 Nisan'dan önce ithal edilen tüm otomobiller için fiyatların değişmeyeceği ifade edildi.

İthal tarihine bakılmaksızın Ferrari'nin tüm 296, SF90 ve Roma modelleri için ticari şartların aynı olacağı da vurgulandı.

Açıklamada, "Karlılık yüzdesi marjlarında (ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi marjları) 50 baz puanlık potansiyel bir azalma riski var." bilgisi paylaşıldı.

Ferrari, tüm modellerini İtalya'nın kuzeyindeki Maranello tesisinde üretiyor.

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