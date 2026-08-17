Ferrari’nin ilk elektrikli otomobili rekor fiyata satıldı: 550 bin Euro'luk Ferrari açık artırmada 40 milyon dolara alıcı buldu

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Monterey Car Week’te büyük ilgi gördü

Ferrari’nin elektrikli otomobil hamlesi, modelin tanıtılmasının üzerinden yaklaşık üç ay geçmesinin ardından dikkat çekici bir satışla yeniden gündeme geldi.

Luce’nin “Tailor Made” adı verilen özel versiyonu, dünyanın önde gelen otomobil tutkunlarını ve lüks otomobil üreticilerini bir araya getiren California’daki Monterey Car Week kapsamında Sotheby’s tarafından düzenlenen açık artırmada 40 milyon dolara satıldı.

İlk seri üretim şasisine sahip

Açık artırmada satışa çıkarılan otomobil, Luce üretim programının ilk seri üretim şasisine sahip modeli olarak öne çıkıyor.

Araçta özel yarı mat boya ve alıcının tercihleri doğrultusunda hazırlanan çeşitli tasarım detayları bulunuyor.

Sotheby’s, otomobilin yeni sahibinin kimliğini açıklamazken, satıştan elde edilen gelirin Ferrari’nin eğitim programlarını destekleyen vakfına bağışlanacağı belirtildi.

Normal fiyatı 550 bin Euro

Ferrari, ilk tamamen elektrikli modeli Luce’yi yaklaşık üç ay önce tanıtmıştı.

Modelin başlangıç fiyatı 550 bin euro, yani yaklaşık 640 bin dolar olarak açıklanmıştı.

Ancak açık artırmada ulaşılan 40 milyon dolarlık fiyat, standart Luce’nin satış bedelinin onlarca kat üzerine çıktı.

Elektrikli Ferrari tartışma yaratmıştı

Luce’nin tanıtımı ise Ferrari cephesinde beklenenden daha tartışmalı bir süreçle karşılanmıştı.

Modelin markanın geleneksel tasarım anlayışından uzaklaşması ve elektrikli spor otomobillere yönelik talebe ilişkin soru işaretleri, tanıtım döneminde şirket hisseleri üzerinde satış baskısı oluşturmuştu.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna ise o dönemde mevcut müşterilerin elektrikli modele ilgi göstereceğini ve Luce’nin markaya yeni müşteriler kazandırabileceğini belirtmişti.

Ferrari hisseleri yüzde 12 yükseldi

Luce etrafındaki tartışmalar devam ederken Ferrari’nin finansal görünümü ise güçlendi.

Şirket, ikinci çeyrekte Wall Street beklentilerini aşmasının ardından geçen ay yıl geneline ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Ferrari, bu değişikliğin nedenlerinden biri olarak müşterilerin kişiselleştirilmiş otomobillere yönelik talebinin beklenenden güçlü olmasını gösterdi.

Milano Borsası’nda işlem gören Ferrari hisseleri de yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.