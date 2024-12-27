FIAT’tan elektrikli araç sahiplerine özel yeni hizmet: “e-Plus”

FIAT, ürün gamındaki elektrikli araç seçeneklerini artırırken e-Plus hizmet paketi ile elektrikli araç kullanım deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Müşterilerinin elektrikli araç kullanım deneyimini en üst düzeye çıkarmak amacı ile geliştirilen “e-Plus” hizmet paketi ile elektrikli araç deneyimi, keyifli ve kolay hale geliyor.

Yüzde 50 indirimli araç transfer imkânı ve ücretsiz vale hizmeti

FIAT’ın elektrikli modellerine özel kapsamlı hizmet ve avantajlar içeren e-Plus hizmet paketi kapsamında müşteriler, seyahat esnasında araçlarının şarjının bitmesi durumunda ücretsiz mobil şarj hizmeti alabiliyor. Müşteriler ayrıca WAT anlaşmalı noktalarından yapacakları şarj alımlarında yüzde 5 indirim olanağı, yazlık bölgelere özel yüzde 50 indirimli araç transferi imkânı ve servis ihtiyaçları sırasında ücretsiz vale hizmeti gibi ayrıcalıklara sahip oluyor. FIAT e-Plus hizmet paketi kapsamında, Wallbox şarj ürün alımlarında ve lastik satın alımlarında ise yüzde 10 indirim ve ücretsiz lastik depolama hizmeti de sağlanıyor.

e-Plus hizmet paketi, sınırsız asistans ve çekici hizmeti, aksesuar ve mekanik işlemlerinde işçilik ve yedek parçada yüzde 10 indirim olanağı da sunuyor. Müşteri deneyimini en üst düzeye yükseltmeyi hedefleyen yeni “FIAT e-Plus” hizmet paketi, 5 Bin TL + KDV ücret karşılığında satışa sunuluyor.