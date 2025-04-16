Fiyat düşüşü 21 ayı buldu: Otomobilde en yüksek fiyat artışı 2019 modellerde

sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Otomobil Piyasası Görünümü: Nisan 2025" raporunda, otomobil reel fiyatlarındaki düşüşün 21 ayı bulduğu kaydedildi.

Rapora göre, ortalama satılık otomobil cari fiyatı geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 10,6 artmış ve Mart’ta ortalama otomobil fiyatı 950 bin 515 TL oldu.

Otomobil fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Otomobil reel fiyatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,9, bir önceki aya göre ise yüzde 2,1 düştüğü belirtilen raporda "Geçen yılın aynı ayına kıyasla otomobil cari fiyatları tüm araç sınıflarında yükselmiştir. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 10,2), en düşük fiyat artışı ise D sınıfında (yüzde 8,5) görülmüştür." denildi.

Eski model araç fiyatlarında farklı seyirler

Eski model araçların fiyatlarında farklı seyirlerin görüldüğü vurgulanan raporda "2004-2008 model yılındaki araçların fiyatları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 azalmış 2009-2013 ve 2014-2018 model yılındaki araçların fiyatları ise geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 2,8 ve yüzde 7,9 artmıştır. Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 448 bin 651 TL, 2009-2013 yaş grubunda 698 bin 539 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 67 bin TL’dir." belirtildi.

Yeni model araç fiyatlarında yükseliş

Yeni model otomobillerde, 2022 model yılı dışında tüm araçların fiyatlarında artış yaşand ve 2022 model yılına ait araçların fiyatları ise yüzde 1,8 oranında düşüş gösterdiği belirtilen raporda "Yeni model yıllarındaki en yüksek artış (yüzde 12,1) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 1,1) 2021 modellerinde görülmüştür. İkinci el piyasadaki en yeni model olan 2024 model yılındaki araçların fiyatı ise 1 milyon 916 bin TL olmuştur." denildi.

Geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında ortalama fiyat tüm yakıt türlerinde yükseldi.

Ortalama otomobil fiyatı;

- Benzin türünde 1 milyon 180 bin TL,

- Benzin & LPG türünde 508 bin 210 TL,

- Dizel türünde 943 bin 370 TL,

- Hybrid türünde 2 milyon 155 bin TL,

- Elektrik türünde ise 3 milyon 405 bin TL’dir.

Otomobil talep endeksindeki yükselme

Raporda şu ifadelere yer verildi: Otomobil talep endeksi hem geçen yılın aynı ayına (yüzde 5,3) hem de bir önceki aya kıyasla (yüzde 11,8) daha yüksektir. Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlediğimiz satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı geçen aya kıyasla 1,4 puan artarak yüzde 21,3 olmuştur. Bu artış hem ilan sayısının hem satılan otomobil sayısının artması (sırasıyla yüzde 5,5 ve yüzde 13,1) sonucu meydana gelmiştir.

Otomobil piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullandığımız satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren kapatılan ilan yaşı geçen aya kıyasla 0,4 gün uzayarak 21,3 gün olmuştur."