Fon piyasasındaki gelişmeler eylül ayında otomotiv sektörünü etkiledi

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Türkiye’nin otomobil dikeyindeki ilk online ilan platformu arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı.

İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, ağustos ayında 913.817 TL olan ortalama ilan fiyatı eylül ayında 921.307 TL’ye yükseldi.

Enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda ise ağustos ayına kıyasla %1 düşüş gerçekleşti.

"Ekim ayında da benzer bir tablonun devam edeceğini öngörüyoruz"

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, otomotiv piyasasıyla ilgili şunları söyledi:

“Yatırım fonlarında yaşanan ve piyasada likidite sıkışıklığına yol açan gelişmelerin hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasına yansıdığını görüyoruz.

Fonlardaki birikimlerine ulaşamayan yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla mevcut araçlarını satışa çıkarıken; fon yatırımlarından elde edecekleri getiriyi sıfır araç alımında kullanmayı planlayan tüketicilerin ise alım kararını ertelediğini tahmin ediyoruz.

Ayrıca fon piyasasının etkisiyle borsada görülen düşüş ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar; yatırımcıların birikimlerini değerlendirme, nakde çevirme ve harcama kararlarını etkiledi.

Faiz oranları ve kredi limitlerindeki kısıtlamalar da tüketicileri daha uygun bütçeli ikinci el araçlara yönlendiriyor. Sıfır araç tarafında ise devam eden kampanyaların etkisiyle, imkânı olan tüketicilerin yeni araçlara yönelmesi özellikle 1-3 yaş aralığındaki genç ikinci el araçlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan ilanlarda reel fiyatların düşüş eğiliminin devam ettiğini gözlemliyoruz. Ekim ayında da benzer bir tablonun devam edeceğini, fon ve para piyasalarındaki gelişmelerin otomotiv piyasası üzerindeki etkisinin ise bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz.”

arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan

26 yıldır 2. el otomobil piyasasının nabzını tutan arabam.com’un eylül ayı ilanlarında diğer trendler ise şöyle gelişti:

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller

Eylül ayında arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Renault, Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Peugeot, Hyundai, Toyota, BMW ve Citroen oldu.

Model bazında bakıldığında ise eylül ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Egea, Megane, Corolla, Astra, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa oldu.

1.000.000 TL altı araç ilanları ağırlığını koruyor

arabam.com verilerine göre, eylül ayında 600.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %29 olurken, 600.001-1.000.000 TL aralığındaki araçlar %26, 1.000.001-1.400.000 aralığındakiler %20, 1.400.001-1.700.000 TL aralığındakiler %10, 1.700.000 TL ve üzerindekiler ise %15'ini oluşturdu.

İlanlardaki yaş aralıkları

Eylül ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, 0,8 puan artarak %27,6’ya yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16,6 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçların oranı %30,2 oldu. 16-20 yaş aralığındaki araçların oranı %10,9, 20 yaş ve üzerindeki araçların oranı ise %14,8 olarak gerçekleşti.

Yakıt tipine göre araçların ilan oranları

arabam.com'da ilana giren araçlar yakıt tipine göre incelendiğinde, eylül ayında benzinli araçların ilan oranı bir önceki aya göre 14 puan gerileyerek %30,4 oldu.

Dizel araçların ilan oranı ise 8,9 puan artışla %46,8’e yükseldi.

Elektrikli araçların ilan oranı %1,4 olarak kaydedilirken, hibrit araçların ilan oranı 1,8 puanlık artışla %4,3’e ulaştı. Yılın başından bu yana ilanların ortalama %2,3’ünü oluşturan hibrit araçlar, eylül ayında ilk kez ilanların %4,3’ünü oluşturdu. LPG’li araçların ilan oranı da bir önceki aya göre 2,5 puan artarak %17,2 oldu.