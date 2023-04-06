Ford E-Transit Courier dünyaya İstanbul’dan tanıtıldı

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Ford Pro, Ford Otosan tarafından geliştirilen tamamen elektrikli yeni ticari aracı E-Transit Courier'nin global lansmanını İstanbul’da gerçekleştirdi. Ford E-Transit Courier, 2024’ün sonlarında Ford Otosan’ın geçen yıl satın aldığı Romanya Craiova fabrikasında üretilecek.

Avrupa’nın en çok satan ticari araçlarından olan Ford Transit ailesinin en yeni üyesi olan E-Transit Courier’nin tasarım, geliştirme ve mühendisliği Ford Otosan imzası taşıyor. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar&Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen global lansman, Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep ve Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt’un katılımıyla gerçekleşti.

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, E-Transit Courier’nin performansına dikkat çekerek, “E-Transit Courier’nin üstün EV performansı, gelişmiş yük kapasitesi ve tam bağlantılı olmasıyla segmentini bir üst seviyeye taşıyor” dedi. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda aracı geliştirdiklerini vurgulayan Schep, “Ford Pro'nun uzun süredir koruduğu pazar liderliği bize müşterilerin ihtiyaçlarına dair emsalsiz bir içgörü kazandırıyor. E-Transit Courier ile daha fazla bağlanabilirlik sayesinde müşterilerimizin kompakt vanlardan yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olacağız" diye konuştu.

“Elektrikli dönüşümde rolümüz artıyor”

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan’nın üretim gücünün yanı sıra mühendislik ve tasarım yetkinliklerinin son örneği olarak E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolünü artırmaya devam ettiğini ifade ederek, “Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

Dizel ve benzinli üretimi bu yıl başlıyor

E-Transit Courier, 2024'ün sonlarında Ford Otosan Craiova fabrikasında üretilecekken, dizel ve benzinli motorlu modellerin üretimi ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde Craiova’da başlayacak.

Evde şarj isteyenlerin tercihi olacak

E-Transit Courier’in araç mimarisi müşteri araştırmaları ve görüşmeleri ile belirlenen ihtiyaç ve beklentilere göre geliştirildi ve Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından “Tasarım Odaklı Düşünce” (Design Thinking) felsefesi ile müşterilere en uygun çözümleri sunmak üzere tasarlandı.

Ford Pro Service, E-Transit Courier'in planda olmayan bakım maliyetlerinin dizel motorlu modellere kıyasla en az yüzde 35 daha düşük olmasını bekliyor. E-Transit Courier'nin tamamen elektrikli güç aktarma organları, güçlü 100 kW motor ve tek pedallı sürüş kabiliyeti dahil olmak üzere müşterilere tavizsiz bir sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Ford Pro Şarj, şarj sürecini optimize etmeye yardımcı olan donanım kurulumu ve yönetim yazılımı da dahil olmak üzere ev, depo ve halka açık noktalarda şarj için çözüm sunuyor. Ford Pro Charging yazılımı aracılığıyla basitleştirilen faturalama ve yönetim süreçleri, işletmelerin iş araçlarını eve götürmelerini ve kamuya açık şarjı kolaylaştırmayı da destekliyor. Evde 11 kW AC’lik akım ile 5,7 saatte şarj1 olması hedeflenen E-Transit Courier'in evde şarjı tercih eden müşteriler arasında popüler olması bekleniyor. Ayrıca geceleri daha uygun elektrik tarifesinden yararlanmak için SYNC ekranı veya şarj yazılımı kullanılarak şarj planlanması yapılabiliyor.

Halka açık yerlerde şarj için 100 kW'a kadar DC hızlı şarj özelliği ile aracın 10 dakika şarj edilmesi ile 87 km menzil eklemesi, 35 dakikadan kısa sürede ise yüzde 10 ila 80 arasında şarj olması ön görülüyor. Ayrıca E-Transit Courier halka açık şarj cihazlarını içermesi planlanan BlueOval Şarj Ağı ile birlikte geliyor.

Beş veya daha fazla araca sahip olan müşteriler, Ford Pro E-Telematics'in kişiye özel özelliklerinden de yararlanabiliyor. Araç üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için anlık verileri kullanıyor ve Ford Pro Şarj’ın etkili ve sezgisel kullanımını destekleyen özellikler de sunuyor.

“Tak ve Şarj Et” özelliği ile E-Transit Courier’nin BlueOval Şarj Ağı cihazları aracılığıyla rahat ve kolay şarj imkânı sunuyor ile şarj işlemi fişin takılması ile otomatik olarak başlıyor ve fişi çektikten sonra araç sahibine fatura ve şarj özeti gönderiliyor. İki şarj arasında daha fazla yol gidebilmesi için aracın “Intelligent Range” özelliği daha doğru menzil hesaplaması sunmak için veriler toplar.

%25 daha fazla yük kapasitesi

E-Transit Courier'in tamamen yeni gövde tasarımı tüm boyutlarda daha fazla yük kapasitesi sunuyor. 1.220 mm’ye çıkarılan arka tekerlek arası genişlik sayesinde kompakt van ilk kez iki Euro paleti aynı anda taşıyabiliyor. 2,9 m3 toplam kargo hacmi ise bir önceki modele göre yüzde %25 daha fazla. Buna ek olarak aracın hacmi, 2.600 mm'den uzun kalas veya boru gibi nesneleri taşımasına imkân veren yeni yük geçişli bölme özelliği kullanılarak daha da artırılabiliyor. Tamamen elektrikli modelin azami taşıma kapasitesi 700 kg, azami çekme ağırlığı ise 750 kg.

E-Transit Courier, cesur, ayırt edici dış tasarımı ve kompakt van kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış geniş, pratik iç mekânı ile işletmelerin öne çıkmasına yardımcı oluyor. Tümüyle yenilenen modelde sürücünün diz mesafesini ve görüş alanını iyileştirmek için "köşeli yuvarlak" direksiyon simidi gibi benzersiz özelliklerin yanı sıra daha fazla depolama alanı sunan vites kolu, tuşlu kontak ve elektronik el freni gibi standart donanım özellikleri bulunuyor.

"Digiboard" gösterge panelinde Ford'un en yeni SYNC 4 sistemine sahip 12 inçlik dokunmatik orta ekran bulunuyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye marketinde de yer alacak olan aboneliğe dayalı Bağlı Navigasyon trafik, park, şarj ve bölgeye özgü koşullarla ilgili güncellemelerle üretkenliği artırabiliyor ve sürücünün iş yükünü azaltabiliyor. Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay uyumluluğu ise standart. Yenilikçi, sınıfında benzersiz “Office Pack” dizüstü bilgisayar kullanmayı, evrak doldurmayı veya kabinde mola vermeyi daha kolay ve rahat hale getirmek için katlanabilir düz bir çalışma yüzeyi ve aydınlatma içeriyor.

Sürücü ve yük güvenliği ise E-Transit Courier’in tasarımında en önemli konulardan. E-Transit Courier, standart olarak sunduğu kapsamlı gelişmiş sürücü destek sistemleri ile segmentte yeni bir mihenk taşını oluşturuyor. Opsiyonel olarak sunulan Şerit Ortalama ve Dur & Kalk özellikli Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı özellikli Kör Nokta Bilgi Sistemi, Kavşak Asistanı ve Geri Fren Asistanı şehir içi sürüşlerde sürücünün daha rahat olmasını sağlıyor.

Her E-Transit Courier'de standart olarak bulunan yerleşik modem sayesinde, Ford Pro ekosistemi ile her zaman açık bağlantı ve bayi ziyareti gerektirmeden aracın kapasitesini zaman içinde geliştirebilen kablosuz yazılım güncellemeleri sağlanıyor.

Uzaktan etkinleştirme özelliği

Yerleşik modemi etkinleştirdikten sonra sürücüler, ilerleyen dönemlerde Ford Pro Yazılımı aracılığıyla olası çarpışmalar ve hırsızlık olayları için gelişmiş araç güvenliği uyarılarından yararlanabilecekler. Filo Çalıştırma Engelleme özelliği sayesinde, filo yöneticileri, çalışma saatleri dışında hırsızlığı veya yetkisiz kullanımı önlemek amacıyla E-Transit Courier’i uzaktan etkinleştirebilecek ve devre dışı bırakabilecekler.

Ford Pro, araç güvenlik uzmanı TVL ile iş birliği içinde E-Transit Courier için fabrikada takılan kilit paketleri sunuyor. Bu güvenlik paketleri araca zorla girme gibi saldırılara karşı ikincil kanca kilitlerinin aktive olması ve sürücünün iş yükünü azaltmak ve teslimatları daha hızlı yapabilmek için kayar yan kapıların otomatik kapanma ve kilitleme özelliğini de içeriyor.