Ford elektrikli araçlarında rota değiştiriyor: Navigasyonda yeni dönem başlıyor

Ford'un hayata geçireceği bu yeni teknoloji, bilinen standart sistemlerden farklı bir çalışma prensibine sahip. Kullanıcıların araç içinde Apple servislerinden yararlanabilmesi için artık bir iPhone taşımaları veya kablolu/kablosuz bağlantı kurmaları gerekmeyecek. Doğrudan otomobilin ana bilgisayarına işlenecek olan bu harita yapısı, ekranların tamamını kaplayarak sürücü odaklı bir navigasyon paneli sunacak.

Batarya ve yol koşulları anlık izlenecek

Sistem, sadece basit bir yön bulma aracının ötesine geçerek aracın teknik verileriyle ortak çalışacak. Elektrikli otomobiller için en kritik unsurlardan biri olan menzil yönetimi, yolun topoğrafyası ve anlık trafik durumuna göre yeniden şekillenecek. Araç, şarj istasyonuna yaklaşırken bataryayı ideal sıcaklığa getirerek dolum süresini kısaltan ön koşullandırma özelliğini de bu yeni harita üzerinden yönetecek.

Sürüş destek sistemlerine doğrudan entegrasyon

Bu köklü altyapı dönüşümü, araçların yarı otonom sürüş yeteneklerini de doğrudan etkileyecek. Yüksek hassasiyetli yol verileri, şerit takip ve eller serbest sürüş asistanlarının otoyol giriş çıkışlarında çok daha kararlı çalışmasına olanak tanıyacak. İlk olarak markanın yeni geliştirdiği uygun fiyatlı pick-up platformunda göreceğimiz bu özellik, firmanın gelecekteki SUV modellerine de yön verecek.